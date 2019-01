"Soy hetero, mayor y rico, ¿no puedo interpretar a alguien que no lo sea?". Bryan Cranston se opone a limitar a los actores

Cada vez son más los diferentes colectivos que muestran su indignación por contratar a un actor para dar vida a un tipo de persona que no es en la vida real. Uno de los casos más comentados fue el de Scarlett Johansson queriendo dar vida a un mafioso transgénero, pero cada cierto tiempo surge una nueva polémica en esa dirección. Ahora Bryan Cranston ha querido adelantarse a la que podría enfrentarse por dar vida a un tetrapléjico en 'The Upside', el remake americano de 'Intocable'.

El actor ha aprovechado la campaña promocional de 'The Upside' para apuntar que a "a los actores nos piden interpretar a otras personas", no sin aclarar también que es un debate que merece la pena tener y que los actores discapacitados deberían tener "más oportunidades". Sin embargo, defendió con las siguientes palabras que tenía derecho a interpretar a un personaje así de esta forma:

Soy hetero, mayor y rico, soy muy afortunado, ¿quiere eso decir que no puedo interpretar a alguien que no sea rico, quiere eso decir que no puedo interpretar a un homosexual? No sé, ¿dónde aplica esa restricción, cuál es la línea para eso?