Tráiler de 'The Upside', el remake de 'Intocable' con Bryan Cranston y Kevin Hart

No hacía falta pero aquí está: Hollywood ha realizado el inevitable remake de 'Intocable' ('Intouchables', 2011) y ya podemos echar un vistazo al tráiler. 'The Upside' no parece ofrecer ninguna sorpresa, más allá de dejar cierta libertad a los actores para que se diviertan un poco con los personajes e intenten hacerlos suyos, diferentes en la medida de lo posible.

En principio no hay una buena razón para ver la versión estadounidense de esta historia cuando ya se ha visto la original francesa, pero si eres fan de Bryan Cranston o Kevin Hart puede que no necesites más. Para mí, ver al protagonista de 'Breaking Bad' en este papel justifica el pago de la entrada. Además está Nicole Kidman, que en los últimos años ha vuelto a recuperar su mejor nivel, el que la convirtió en una gran estrella.

'The Upside' cuenta la historia de un hombre rico que ha quedado tetraplégico y necesita contratar a un asistente que le ayude con todo lo que debe hacer cada día. Así conoce a otro tipo que no tiene absolutamente nada que ver con él, pero de quien se hará amigo muy pronto. La película llegará a los cines el 11 de enero.

Cabe destacar que el remake lleva un año terminado, e incluso llegó a proyectarse, pero inicialmente lo iba a estrenar The Weinstein Company y, claro, el conocido escándalo sexual arruinó su distribución; llega ahora y con un título engañoso, diferente al original, supongo que con la esperanza de que todavía haya público interesado. De la puesta en escena se ha ocupado Neil Burger, director de 'Sin límites' o 'Divergente'.