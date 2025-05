¡Tendremos película de 'Elden Ring'! El director de 'Civil War' se encargará de convertir el videojuego en película

Al igual que el cine, los videojuegos cada vez más se mueven por "eventos". Y en 2022, pocos eventos mayores hubo que el lanzamiento de 'Elden Ring', el juego de FromSoftware escrito por George RR Martin y Hidetaka Miyazaki que obsesionó a todos los gamers. Aún lo sigue haciendo, de hecho, porque su último DLC, 'Shadow of the Erdtree', apareció hace apenas un año y dejó al público queriendo más (dejando parte su spin-off, 'Nightreign', que sale dentro de una semana). Lo van a tener, claro, pero de momento no como imaginaban.

De la guerra al anillo

Después de mucha rumorología, finalmente tenemos un director que se ocupará de la adaptación cinematográfica de 'Elden Ring': será el mismísimo Alex Garland, que acaba de estrenar 'Warfare' y cuya carrera no dejaba entrever, desde luego, que se pusiera a los mandos de una adaptación épica como esta, que vendrá de la mano de la prestigiosa A24. Sin embargo, su nombre llevaba mucho tiempo sonando en los mentideros de la industria hasta que finalmente Variety lo ha confirmado. A ver qué sale.

De momento poco más se sabe, pero tener a Garland sentado en la silla de director es un giro muy importante en su carrera: por si no le ubicas, ha dirigido 'Ex Machina', 'Aniquilación', 'Men' y 'Civil War', guionizando todas ellas, y ya se ha anunciado que hará lo propio en la película de 'Elden Ring', con o sin George RR Martin a su lado. A priori solo hará labores de producción, pero no perdáis la esperanza: cualquier excusa es buena para no seguir escribiendo el siguiente libro de 'Canción de hielo y fuego'.

'Elden Ring' se ha anunciado en plena fiebre de Hollywood por los videojuegos, su nueva piedra angular después de las adaptaciones de cómic: en los próximos años veremos llegar 'Mortal Kombat 2', 'Five Nights at Freddy's 2', 'The legend of Zelda', 'Death Stranding', 'Ghost of Tsushima', 'Gravity Rush' o un nuevo 'Resident Evil', entre muchas otras. ¿Hasta cuándo durará la gallina de los huevos de oro? Primero hay que sacarle todo el jugo. Después veremos.

