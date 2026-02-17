Número 1 en streming en 89 países. La película de fantasía que plantea un dilema al que nadie le gustaría enfrentarse

Es evidente que ninguna plataforma de streaming puede seguir el mismo ritmo de estrenos de Netflix, pero luego también hay clases entre el resto. En el caso de Apple TV+ es evidente que potencia las series por encima del cine, hasta el punto de que el lanzamiento de una nueva película se convierte en poco menos que un acontecimiento. Eso ha sido clave para que 'Eternity' esté arrasando y haya conseguido ser número 1 en 89 países.

¿Qué es 'Eternity'?

'Eternity' es una curiosa película de ciencia ficción que parte de un dilema al que nadie querría enfrentarse: ¿Qué pasaría si has estado casado con dos personas distintas pero la primera simplemente murió antes de tiempo y una vez mueres tienes que elegir con quién quieres pasar el resto de la eternidad?

Otro de los atractivos de 'Eternity' es su llamativo trío protagonista formado por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner ('Los amos del aire'). Obviamente, los dos últimos dan vida a los maridos que tuvo la primera en distintos momentos de su vida, saltando todo por los aires cuando la estrella de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' ha de tomar una decisión sencillamente imposible.

Coescrita y dirigida por David Freyne, 'Eternity' ya hizo algo de ruido cuando llegó a los cines en noviembre del año pasado de la mano de A24. De hecho, logró recaudar 36 millones de dólares cuando había costado solamente 12, lo que deja claro que funcionó bien en taquilla. Y también lo hizo entre la prensa especializada, pues cuenta con un 76% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

¿Merece la pena 'Eternity'?

En su momento tenía muchas ganas de ver 'Eternity', pero diferentes circunstancias personales -una operación me llevó a reducir de forma drástica mi asistencia a cines a finales del año pasado- me llevaron a retrasar su visionado hasta su llegada a Apple TV+. Una vez vista puedo decir que es una película entretenida, pero también que una premisa así daba para mucho más.

Sus primeros 30 minutos sí son bastante frescos, ya que plantea muy bien el escenario en cuestión, adornándolo además con un eficaz uso de la comedia para que todo sea aún más llevadero. El buen trabajo de Teller, protagonista indiscutible durante el arranque, también resulta vital, como el hecho de que ese peculiar mundo del más allá que propone resulte vistoso y con encanto.

Una vez todas las cartas están encima de la mesa, 'Eternity' sigue siendo bastante eficaz y juega bien con el contraste entre los personajes de Teller y Turner para que uno entienda mejor la diatriba a la que se enfrenta Olsen. Ya entonces queda claro que no va a hacer nada extraordinario con esa premisa, pero sí que lo aplica con acierto a lo que uno esperaría de una comedia romántica de Hollywood.

Donde sí que 'Eternity' baja el nivel es en su tercer acto, ya que se siente que se está alargando la historia para darle un cierre al final más convencional de lo deseable. Lo que podría ser una película notable se termina de convertir entonces en una propuesta más inusual en apariencia que en resultados. Con todo, sigue siendo un título muy a tener en cuenta por todos aquellos que no tengan alergia a las comedias románticas.

