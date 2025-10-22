Elizabeth Olsen se niega a rodar películas si no van a estrenarse en cines. "No quiero hacer algo donde el streaming es el objetivo"

El cine de presupuesto medio parece haber encontrado alguien que le entienda más allá de las salas de cine, y continuamente vemos estrenos y estrenos que van directos a morir al catálogo de algún servicio de streaming. Después de una semana, el contenido acaba engullendo a algunas de las películas más increíbles, y es normal que sus implicados estén hartos del ninguneo. Es el caso de Elizabeth Olsen, que ya ha dejado claro que si no se va a ver en pantalla grande, no le interesa.

Es normal que tenga la mosca tras la oreja, sobre todo después de que una de sus mejores películas de los últimos años, 'Las tres hijas', solo llegara a estrenarse de manera limitada en Estados Unidos antes de caer en el vasto catálogo de Netflix sin que nadie le hiciera demasiado caso. Aunque hay excepciones, domo Olsen ha afirmado a la revista InStyle, "Si una película está hecha de manera independiente y solo se vende a un streamer, entonces vale. Pero no quiero hacer algo donde ese es el objetivo". Vamos, que lo que no quiere es hacer una película consciente de ser para un servicio de streaming. Tiene sentido.

Creo que es importante que la gente se junte como comunidad, que vea a otros humanos, que estén juntos en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es muy poderoso que las personas se unan por algo que les entusiasma.

¿Y qué películas se van a estrenar sí o sí en cines? Las de Marvel. Quizá por eso está tan emocionada cuando le preguntan si volvería a interpretar a la Bruja Escarlata. "Es bueno dejarla descansar, pero la echo de menos y la quiero de vuelta. Correría ante la oportunidad de volver a interpretarla". Bien es cierto que Marvel le da algo que el cine de bajo presupuesto no: "Es seguridad financiera, puedo tomar elecciones. Me ha ofrecido valor, y eso es muy útil cuando haces películas independientes". Justo lo que Marvel quiere escuchar: que haces sus películas solo por dinero y para sacar adelante proyectos más pequeños. Hay que admirar sus agallas.

