'Doctor Strange 2' y 'Juego de Tronos' han sido muy criticadas por hacer lo mismo con dos personajes, y en realidad tiene todo el sentido del mundo

El enorme éxito de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' no ha evitado que la película de Sam Raimi haya recibido varias críticas, pero hay una especialmente recurrente. Mientras la veía ya pensaba que eso iba a pasar, pero también que yo estaba totalmente a favor de que Marvel apostase por ir en esa dirección.

A partir de aquí hay spoilers tanto de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' como de 'Juego de Tronos' y otros títulos de Marvel.

Me refiero a la forma de abordar al personaje interpretado por Elizabeth Olsen, ya que la resistencia hacia la decisión de convertirla en la gran villana de la función ha sido notoria en algunos espectadores. Exactamente lo mismo que sucedió con Daenerys en la última temporada de 'Juego de Tronos', y en ambos casos es algo que tiene todo el sentido del mundo.

Del caso de Daenerys ya hablé largo y tendido en su momento, pero la clave estaba en que llevaba siendo un personaje cruel desde el inicio de la serie de HBO. Eso fue yendo a más, y la pérdida de varios seres queridos acabó precipitándolo todo cuando decidió destruir Desembarco del Rey. Las señales estaban ahí, otra cosa es que no guste que pase de referente moral a eso.

Era un camino lógico

En el caso Bruja Escarlata está claro que la acumulación de pérdidas ha acabado siendo determinante. Todo comenzó con la muerte de su hermano Pietro en 'Vengadores: La era de Ultrón', pero esa cicatriz emocional se quedó en un segundo plano hasta que acaba sacrificando a su amado Vision solamente para ver instantes después como no servía para nada y encima el personaje interpretado por Paul Bettany fallecía a manos de Thanos.

El golpe fue tan duro que muchos llegamos a creer que 'Bruja Escarlata y Visión' era su forma de llevar el duelo, pero convenientemente llegamos a pasar por alto que había esclavizado a un pueblo entero para hacerlo. La fulgurante aparición de Agatha hacía más fácil desviar responsabilidades y centrarnos en la posibilidad de una redención para Wanda.

Era hasta lógico desearla viendo por todo lo que había pasado, pero no nos olvidemos que en primera instancia se resiste a anular el hechizo cuando descubre que eso supone perder de nuevo a Vision y también a esos hijos que realmente nunca tuvo. Y que tras el sacrificio final lo que hace es huir para empaparse bien del Darkhold, un libro repleto de peligrosos hechizos, escuchando además la voz de los gemelos pidiendo ayuda.

Está claro que esa escena post-créditos era la forma de Marvel de dejar claro que Wanda seguía pasando por un delicado estado emocional. Ahí se pueden aducir diferentes explicaciones para lo que vino después, la mayoría de ellos asociados a algún problema de salud mental, pero lo mismo sucede con infinidad de villanos de la historia del cine y la televisión que no causaron tanto revuelo.

Otro detalle que me llama la atención es que hace unos años no fueron pocos los que se quejaron por el abuso televisivo de la figura del antihéroe para mostrar cómo personajes masculinos se corrompían, lo cual no evitaba que ciertos espectadores siguieran de su lado. Hasta cierto punto puede decirse que eso es exactamente lo que ha sucedido en el caso de Wanda Maximoff.

Ya comentaba Agatha en el último episodio de 'Bruja Escarlata y Visión' que "la Bruja Escarlata no nace, se forja" y que "tu destino es destruir el mundo". Ya veremos si esto último se cumple, pues el aparente sacrificio de Wanda al final de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' podría no ser más que un aplazamiento, pero que se convirtió finalmente en la Bruja Escarlata es indiscutible, hasta ella misma lo proclama.

Surge entonces el tema de que es muy jugoso hablar de que se está jugando mal con un personaje femenino de este calibre, hasta el punto de que creo que nadie duda ya de que ella es la Vengadora más fuerte del MCU tras esa exhibición de poder contra los Illuminati. Eso sí, recordemos que ella no era tan poderosa antes y que el Darkhold juega un papel clave para conseguirlo, de ahí que antes no fuese rival para Thanos. Pero también es esencial para que Wanda se corrompa, no lo olvidemos.

¿Quejas razonables?

¿Qué tiene entonces de malo que Bruja Escarlata sea la villana de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'? Ahí veo dos argumentos convincentes pero no determinantes para rechazarlo. El primero es que no guste que un personaje que ha pasado por tantísimo dolor se pase el lado oscuro. Ahí es el espectador quien se siente traicionado porque su querida Wanda actúa de una forma que no puede defender. Comprender claro que sí, pero defender el exterminio indiscriminado es complicado. Habrá quien lo haga.

El segundo motivo es que se pueda sentir algo precipitado, una queja muy recurrente en el caso de Daenerys y 'Juego de Tronos'. Ahí sí que se produce cierto choque, pero hay un elemento muy importante en esa charla entre Wanda y Stephen Strange que no sale de mi cabeza desde que vi la última aventura de Marvel.

Como recordaréis, el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch llega a decir a Wanda que no viene a hablar con ella por lo sucedido en Westview, restando importancia a lo sucedido y argumentando que va a hacer lo posible por volver a convertirla en popular entre la humanidad si le ayuda con el problema que tiene entre manos.

Vamos, que el hecho de esclavizar a todo un pueblo y provocar una oleada destructiva no es algo censurable porque le hacía falta a Wanda. Era necesario algo aún más monstruoso, quizá de ahí que apenas instantes después descubramos todo lo que tenía ella entre manos y hasta dónde está dispuesta a llegar para hacerse con el poder de América Chávez.

Y encima lo hace valiéndose de esa necesidad emocional que Marvel había utilizado para que conectásemos más con el personaje. Pero es que los villanos no tienen que ser solamente una mera encarnación del mal, algunos pueden valerse de argumentos muy válidos pero aplicando unos métodos censurables.

A partir de ahí se puede entrar en otros detalles como que quizá hagan falta más personajes femeninos que sirvan como referente en lugar de recurrir a que sean ellas las que se corrompan, pero si se quieren grandes heroínas, también hay que aceptar y hasta celebrar que puedan tomar decisiones tan malas y criticables como ellos.

En este caso se ha hablado de que Wanda es una especie de equivalente a una tragedia griega en Marvel, y estoy totalmente de acuerdo. Tampoco es una villana al uso, aunque haya escenas en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' que la definen como una especie de fuerza destructora e imparable, y ese catártico desenlace deja claro que igual simplemente necesitaba espacio para lidiar con el dolor. El problema es que para conseguirlo haya tenido que dejar tantos cadáveres a su paso...