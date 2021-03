'Bruja Escarlata y Visión' (1x09): cómo conectan las dos escenas poscréditos con la Fase 4 de Marvel

Vaya viaje. Nueve semanas en las que nos han tenido desde primera hora de la mañana pendientes de en cuanto saliese el episodio en Disney+ darle al play en ese canto a la televisión que ha sido 'Bruja Escarlata y Visión'. 'El final de la serie' terminaba la primera ficción televisiva de Marvel Studios y, a su más puro estilo, tenemos que hablar de sus escenas poscréditos.

Sí, en plural, ya que son dos. Si en estos últimos episodios había uno en mitad de los créditos (vamos, justo después de los "bonitos") en esta ocasión junto a ese hemos podido ver una segunda escena. Pero, ¿en qué han consistido estas escenas y qué significan para la Fase 4 del Universo Cinemático Marvel?

Monica Rambeau y 'Capitana Marvel 2'

La primera escena transcurre justo después del final de la serie. Un epílogo que nos muestra al agente Woo (Randall Park) poniendo orden mientras que Monica Rambeau (Teyonah Parris) es convocada al interior del cine. Ahí dentro nos espera una pequeña sorpresa: su interlocutora es una skrull que viene de parte de "un amigo" de su madre.

Recordemos que la madre se llamaba Maria Rambeau (Lashana Lynch), fundadora de S.W.O.R.D. y amiga/vecina de la Capitana Marvel (Brie Larson). Está bastante claro (o al menos todo nos hace pensar) que se refiere a Nick Fury. Tal y como vimos en la segunda escena poscréditos de 'Spider-Man: Lejos de casa', el personaje de Samuel L. Jackson se encuentra a bordo de una gigantesca base/nave espacial skrull.

Esto parece indicarnos que la próxima vez que veamos a la muchacha será en 'Capitana Marvel 2'. Sin embargo, la película llegaría en noviembre de 2022 y antes de eso se supone que la serie de 'Ms. Marvel', también en Disney+, nos llevará a la trama de la película que, según se rumorea, tendrá una importancia vital en esta Fase 4 de Marvel.

Por otro lado, a Furia le veremos también en 'Secret Invasion' que, como bien sabéis, tiene mucho que ver con la característica metamórfica de los skrulls.

Bruja Escarlata hacia Doctor Extraño

La segunda escena postcréditos es bastante más siniestra, aunque por alguna razón me esperaba una revelación en plan "el Soldado de Invierno vive tranquilo en un bungalow de Wakanda". Nos encontramos a Wanda tranquila, sentada en una solitaria cabaña en medio de la nada solo para descubrir a su alter ego, Bruja Escarlata, manejando lo que parece ser el Darkhold, el libro de los condenados al que se refiere Agatha en 'El final de la serie'.

Mientras, escuchamos gritos de auxilio de Billy y Tommy y empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Se ha desdoblado?, ¿está manejando Bruja Escarlata una manifestación "civil" de sí misma cara a la galería tal y como hizo con Visión?, ¿de dónde vienen esos gritos?, ¿va a intentar Wanda "reconstruir" a sus gemelos o se encuentran retenidos en otra dimensión?

Preguntas que, sin duda, nos llevarán a la próxima aparición de Wanda en 'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness'. Un encuentro interesante ya que sabemos que la chica no está del todo bien, que ha desatado un poder superior a sus capacidades (según Harkness) y que es más poderosa que el propio Hechicero Supremo (interpretado por Benedict Cumberbatch). Parece que vamos a ver un "Bruja Escarlata Oscura" en condiciones.

Ya fuera de las escenas poscréditos, hay un buen cabo suelto que ha dejado este final de la serie y es qué ha sido de la Visión blanca. El personaje (re)encarnado de Paul Bettany desaparece de escena tras el intenso diálogo con la versión creada por Bruja Escarlata, quien le infunde sus memorias. El cuándo y en qué capacidad le volveremos a ver es toda una incógnita.