'Capitana Marvel': cómo encaja la trama del teseracto en la cronología del Universo Marvel

Con 'Capitana Marvel', la penúltima cinta del MCU antes de la prometedora 'Vengadores: Endgame' ambientada a mediados de los 90, nos han mostrado episodios que rellenan algunos huecos de la extensa crónica superheroica de Marvel. Puede que como película no nos haya terminado de entusiasmar (a mí me ha gustado, pero es cierto que se queda a un paso de la grandeza), pero tiene cosas muy interesantes.

Ya hemos hablado por aquí de las escenas post-créditos pero hoy nos vamos a centrar en un protagonista de la última de ellas. Y no estoy hablando de Goose, sino del famoso Teseracto, uno de los artilugios cósmicos más importantes del Universo Marvel.

Huelga decir que, si no habéis visto 'Capitana Marvel', a partir de aquí esto pueden ser spoilers. El caso es que en esta película descubrimos que el Teseracto es la fuente de energía detrás del Proyecto Pegasus y la investigación de la Dra. Wendy Lawson/Mar-Vell (Annette Bening). Pero esto ¿cómo encaja en la cronología del Cubo?

De Odín a Thanos: Un milenio del teseracto en la Tierra

El Teseracto es la encapsulación de la Piedra del Espacio, una de las seis singularidades conocidas como las piedras del infinito creadas eones atrás. En la Tierra fue poseído por Odín que la guardó en su cripta. De algún modo (durante la batalla contra los Gigantes de Hielo en los flashbacks de 'Thor') el cubo acabó custodiado en un templo de Tønsberg, Noruega.

Ahí sería encontrado por Johann Schmidt (Hugo Weaving) durante 'Capitán América: El primer vengador'. Schmidt trabajaría incansablemente para que el cubo diese la energía requerida a Valkiria, la madre de todas las bombas. En el combate final contra Steve Rogers (Chris Evans) el teseracto acabaría en el fondo del océano, donde sería encontrado por Howard Stark (Dominic Cooper).

En 'Iron Man 2' aparece un plano del artilugio entre los papeles de Stark, por lo que sabemos que estuvo interesado en él. En qué momento de la guerra Kree-Skrull Mar-Vell llegó a la Tierra y se hizo con él para sus investigaciones en Pegasus no se sabe. Podemos conjeturar que, al conseguir ser líder del proyecto tuvo acceso al cubo.

Aquí 'Capitana Marvel' nos indica que se usaba para crear la tecnología definitiva para acabar con la guerra y que en 1995 este pasa a manos de (esperamos) Nick Furia (Samuel L. Jackson). Y digo que suponemos, porque las películas no nos deja claro este aspecto.

Sin embargo hay que recurrir al preludio en cómic de 'Vengadores' ('Fury's big week') para ver que, efectivamente, el Teseracto lleva tiempo en manos de SHIELD, cuya prioridad es conseguir con él la defensa que necesita la Tierra. En los postcréditos de 'Thor', vemos por primera vez a Selvig (Stellan Skarsgård) trabajar con él.

A partir de ahí ya el teseracto adquiere un papel más protagonista, siendo fundamental en 'Los Vengadores'. Al final de la película, Thor (Chris Hemsworth) se lleva la reliquia a Asgard donde reconstruyen Bifrost gracias a su poder (léase el preludio en cómic de 'Thor: El mundo oscuro'). En 'Thor: Ragnarok' Loki (Tom Hiddleston) coge el artefacto para finalmente ser tomado y destruido por Thanos en 'Vengadores: Infinity War'.

Con mucha diferencia, el teseracto es el objeto de poder más codiciado del Universo Cinemático Marvel... y no me extrañaría nada que esta no sea la última vez que veamos este cubito azul.