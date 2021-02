'Capitana Marvel 2' ya tiene villana: Zawe Ashton toma el relevo de Jude Law y se enfrentará a Brie Larson en la secuela

Carol Danvers también conocida como 'Capitana Marvel', ha conocido a su pareja en pantalla. Zawe Ashton ha sido elegida para 'Capitana Marvel 2' y se enfrentará cara a cara con Brie Larson, como la antagonista principal de la secuela que dirige Nia DaCosta, una continuación del éxito de taquilla de 2019 con guion de Megan McDonnell ('Bruja escarlata y vision').

Una nueva fase, una nueva directora

No está claro a quién interpreta exactamente Ashton en la película, aunque las fuentes dicen que será el villano principal y se especula que podría ser Moonstone or Veranke. Junto con Larson, el elenco incluirá a Iman Vellani, que retoma su papel de Ms. Marvel de la próxima serie de Disney Plus del mismo nombre, y Teyonah Parris como Monica Rambeau de 'WandaVision'.

Ashton es conocida por la sátira del mundo del arte de Netflix 'Velvet Buzzsaw', que protagonizó junto a Jake Gyllenhaall, con quien coincidió en el thriller 'Nocturnal Animals' de Tom Ford. También apareció en la reposición de Broadway de 'Betrayal' con Tom Hiddleston, las series de televisión 'Dr Who' y 'Fresh Meat', y la película de terror psicológico 'Greta'.

'Capitana Marvel' se abrió camino como la primera película en el Universo Cinematográfico de Marvel en destacar a una superheroína.Tuvo un éxito comercial masivo, recaudando más de mil cien millones de dólares en la taquilla mundial. La próxima entrega ya no sería en los 90 sino que tiene lugar en la actualidad. Está programada para estrenarse en cines el 11 de noviembre de 2022.