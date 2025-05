El productor de 'Capitán América' y 'Black Panther' que dejó Marvel hace medio año para convertirse en concursante de 'Survivor'

Desde que lo vi por primera vez hace unos 15 años, 'Survivor' se ha mantenido como mi reality favorito. Porque es mucho más que un simple reality: a lo largo de sus 48 temporadas (hasta ahora) el juego ha evolucionado, las estrategias no dejan de crecer, en ocasiones estás viendo una tragedia en forma de telerrealidad que, si un guionista la hubiera escrito, no podría ser mejor. Puñaladas traperas por la espalda, agentes dobles, traiciones imposibles... Todo vale por sobrevivir en una isla donde nadie sabe realmente quién eres. Porque, jugando en el barro para eliminar a tus compañeros, todos sois iguales.

Superviviente de Marvel

En la temporada 37 de 'Survivor', un tal Mike White logró llegar hasta la final ocultando en todo momento que ya tenía dinero de sobra: era el guionista de 'School of Rock' y, de hecho, tres años después estrenaría 'The white lotus', para la alegría de sus fans. Ahora, White no será el único famoso de la industria audiovisual que participe como anónimo (en el 'Survivor' americano, por suerte, no hay ediciones VIP como en esa cutre versión que es el 'Supervivientes' español), porque en la temporada 49 se unirá una persona a la que habíamos perdido la pista y que Variety ha distinguido en el tráiler que se emitió ayer, al final de la temporada 48.

¿Os suena Nate Moore? Quizá de nombre no, pero sí habéis visto las películas en las que participó como guionista y productor, porque desde 2010 ha estado metido de lleno en la creación del Universo Marvel. Concretamente, él fue una de las manos que levantó las sagas del Capitán América y Black Panther, produciendo cada una de sus iteraciones, desde 'Capitán América: El soldado de invierno' hasta 'Capitán América: Brave New World', además de ser uno de los responsables de 'Eternals'. ¿Y qué hace esta persona en 'Survivor'? Pues, a falta de confirmación, es muy consciente del cambio que ha dado.

En diciembre de 2024, Marvel anunció que Moore dejaba su puesto como vicepresidente de producción y desarrollo, buscando una carrera como productor de cine independiente (aunque seguirá trabajando en 'Black Panther 3'). Lo siguiente que hemos sabido de él es que ha participado en 'Survivor 49', que se estrenará tras el verano y se empezó a rodar hace apenas un mes. La presentación oficial tendrá lugar dentro de una semana, el 28 de mayo, pero está bastante claro que Moore ha dejado su carrera en Marvel, en parte, para buscar el millón de dólares en la isla. Francamente, y como fan de 'Survivor', yo también lo haría.

Por cierto, en la primavera de 2026, 'Survivor' estrenará su temporada 50, un hito que hasta ahora ningún reality show de competición ha conseguido, y previsiblemente volverá a traer a sus mayores estrellas para una temporada épica. ¿Supondrá también el retorno de Nate Moore, reconvertido en concursante oficial de realities? ¡Cosas más raras se han visto!

