La temporada 4 de 'Reacher' no es una prioridad para Prime Video y tardará mucho en llegar: Amazon ha preferido centrarse antes en 'Neagley'

Nadie en su sano juicio pone en duda que 'Reacher' es una de las series estrella de Prime Video, por lo que lo lógico sería que fuese una prioridad absoluta para la plataforma de Amazon. Sin embargo, las cosas han cambiado de cara a su temporada 4, ya que la compañía ha preferido dejarla en stand by mientras centra sus esfuerzos en el spin-off 'Neagley'.

Este hecho ha sido noticia porque desde Forbes aclaran que se ha visto hace unos días tanto a Alan Ritchson como a Maria Sten rodando escenas para 'Neagley', lo cual se traduce en que la temporada 4 de 'Reacher' ha sido dejada de lado de forma temporal. Obviamente, eso va a suponer que los nuevos episodios de la serie se retrasen más de lo habitual.

Primero toca 'Neagley'

Lo habitual hasta ahora es que cada temporada pasara más de un año pero menos de dos: entre la primera y la segunda pasaron 22 meses, pero luego Amazon decidió adelantar tiempos todo lo posible, por lo que la espera entre la segunda y la tercera se redujo hasta los 14 meses.

De haberse aplicado de nuevo esa política, esto supondría que la temporada 4 llegaría en abril de 2026, pero eso está totalmente descartado. ¿El motivo? Desde que arranca el rodaje hasta el estreno de cada temporada pasa más de un año, por lo que todo apunta que ese hueco ha quedado reservado para 'Neagley'.

Eso sí, la aparición de Ritchson hará que los fans de Jack Reacher no se queden sin su ración del mismo el año que viene. Lo que no está nada claro es hasta qué punto estará implicado, pues el objetivo aquí es que brille el personaje interpretado por Sten, el cual ha funcionado tan bien que fue incluido en la temporada 3 de 'Reacher' pese a que no salía en la novela que se adaptaba. De hecho, tampoco existe ningún libro de Lee Child centrado en Neagley, por lo que todo apunta a que en Amazon se han sacado de la manga una historia completamente nueva para la ocasión.

Algunos quizá se pregunten por qué no ha sido posible rodar ambas series en paralelo, y eso es algo que se reduce al hecho de que comparten la mayor parte del equipo técnico, lo que era sencillamente imposible. Por no decir que igual el plan es que Maria Sten también siga en 'Reacher'...

En Espinof | Las mejores películas de Amazon Prime Video en 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025