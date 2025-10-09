Jason Statham odió trabajar con esta actriz en una de sus películas más famosas: "Es una peluquera de mala muerte"

Jason Statham no es un actor que tenga un rango dramático tan amplio como para pensar que alguna vez vaya a aspirar al Óscar, pero sí que es muy fiable como héroe de acción e intenta darlo siempre todo. Obviamente, la estrella ha participado en títulos mejores y peores, pero guarda un recuerdo especialmente malo de 'Transporter 3', en parte porque tuvo que trabajar con la "actriz" Natalya Rudakova.

Esas comillas que pongo a la palabra actriz tienen bastante sentido en este caso, ya que lo cierto es que Rudakova era una peluquera a la que un día conoció Luc Besson. Por motivos que no han trascendido, Besson quedó impresionado con ella, pagó de su bolsillo varias clases de actuación a la joven rusa y la fichó para ser la protagonista femenina de 'Transporter 3'.

Statham no quedó muy contento

No puede decirse que Statham quedase muy impresionado con ella, llegando a decir en una entrevista concedida durante la campaña de promoción de 'The Mechanic' que agradeció mucho poder trabajar en esa película con un actor de verdad:

Es un actor de mucho nivel, así que para mí poder trabajar con alguien así y no con un peluquera de mala muerte, como pasó en 'Transporter 3', fue fantástico.

Casualidad o no, Statham no volvió a participar en ninguna película de la saga 'Transporter' -aunque él asegura que el motivo fue la indignante oferta que le hicieron para volver-, mientras que Rudakova apareció en un puñado de películas más, ninguna de ella con especial trascendencia. De hecho, lleva sin hacer largometraje alguno desde el estreno de 'Roads to Olympia' en 2019.

Eso sí, 'Transporter 3' tiene una cosa muy a su favor: es la más taquillera de la franquicia con unos ingresos mundiales de 112 millones de dólares, aunque también es la más cara de todas con un presupuesto de 40 millones. A cambio, Statham señaló en una entrevista concedida a Esquire que las dos primeras entregas están entre lo mejor de su filmografía, omitiendo por completo la tercera.

