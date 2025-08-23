La película de Jason Statham que hizo que un actor ganador del Óscar se retirase del cine: "La odiaba tanto que despedí a todos mis agentes"

Jason Statham ha protagonizado multitud de películas a lo largo de los años. Algunas eran muy entretenidas y otras casi nos hemos olvidado de que existen. A ese grupo pertenece 'Blitz', un thriller de 2011 que uno de sus protagonistas odiaba tanto que tomó la drástica decisión de abandonar el cine y dedicarse al teatro. Por suerte, apenas pasarían cuatro años hasta que fichó por 'El puente de los espías', drama por el que acabaría ganando el Óscar a mejor actor de reparto. Sí, estoy hablando de Mark Rylance.

"Una película horrible"

Durante muchos años, la carrera de Rylance se centró de forma casi exclusiva en el teatro, pero de vez en cuando aceptaba participar en alguna película. Por ejemplo, en 2008 pudimos verle en 'Las hermanas Bolena', pero fue el thriller de acción dirigido por Elliott Lester y protagonizado por Statham lo que hizo que se replantease su carrera por completo.

Statham y Rylance

Mark Rylance lo explicó con estas palabras a The Big Issue:

"Dejé de actuar en el cine alrededor de 2010, cuando participé en una película horrible llamada Blitz. La odiaba tanto que despedí a todos mis agentes."

El inglés señala la presión que sintió aquellos años sobre el éxito en su profesión, pensando que nadie era un actor de verdad si no sale en películas o series, pero ya le dio todo igual: "Así que pensé: a la mierda con esto. Y dejé de promocionarme en el cine. Por supuesto, la naturaleza odia el vacío y, de repente, Spielberg asistió a una obra de teatro que yo estaba representando".

Mark Rylance se refiere a 'El puente de los espías', la película que reactivó de forma definitiva en la gran pantalla. Desde entonces le hemos podido ver en títulos como 'Hasta los huesos', 'No mires arriba' o 'El sastre de la mafia'. Y todavía estamos esperando 'The Last Planet', el nuevo trabajo de Terrence Malick, donde Rylance interpreta a Satanás.

Eso sí, lo que nunca ha quedado del todo claro es el motivo por el que Rylance odia tanto 'Blitz', ya que la única otra cosa que dijo sobre la película fue en The Irish Times, donde solamente afirmó que "al final, lo dejé. Hice una película en la que odiaba participar llamada Blitz. Pensé: no, esto es terrible; he terminado con esto". Por suerte, al final fue cosa de apenas unos años, ya que en esta ocasión no rechazó a Spielberg, quien por cierto ya se había quedado con ganas de trabajar con Rylance en 'El imperio del sol'.

