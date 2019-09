'The Last Planet': Mark Rylance será Satán en la nueva película de Terrence Malick

Aún no ha llegado a los cines su última película, 'A Hidden Life', presentada en el pasado Festival de Cannes, pero Terrence Malick ya está inmerso en un nuevo rodaje. El enigmático autor, que desde 'El árbol de la vida' parece especialmente motivado (ha realizado cinco largometrajes de ficción y un documental en esta década), tiene entre manos un proyecto titulado 'The Last Planet' que podría estar rodeado de polémica.

Y es que su nuevo trabajo abordará la vida de Jesucristo aunque por ahora los detalles sobre el guion se mantienen en secreto. Teniendo en cuenta las reflexiones existenciales de sus últimos trabajos, y sobre todo 'A Hidden Life' donde su protagonista se convierte en mártir por negarse a combatir, casi parece un paso lógico en la carrera de Malick. Hoy tenemos información sobre su reparto, destacando el fichaje de Mark Rylance para dar vida a Satán.

El ganador del Óscar como mejor actor de reparto por 'El puente de los espías' se suma a Matthias Schoenaerts, que repite con Malick tras un pequeño papel en 'Hidden Life', Joseph Fiennes, Douglas Booth, Géza Röhrig, Lorenzo Gioielli y Alfonso Postiglione. Rylance aprovechó su visita al festival de cine de Deauville para dejar unas declaraciones sobre 'The Last Planet':

"Terry escribió cuatro versiones del personaje de Satán, y pensé que yo interpretaría solo una. Pero he oído que voy a interpretarlas todas. Una de ellas debe haber sido una mujer, en algún punto, pero cuando me pidió que me dejara crecer la barba me di cuenta que no voy a hacerlo de esa forma. Estoy muy contento por actuar para Terrence Malick, pero estoy intrigado porque he oído que te habla todo el tiempo. Y viniendo del teatro, no estoy acostumbrado a que el director me grite mientras actúo, o me diga qué hacer. Pero sus películas siempre me han intrigado."