La película más ambiciosa de la historia sobre Jesucristo promete ofrecer una visión única del Hijo de Dios. 3000 horas rodadas y 4 años de montaje para el trabajo más enigmático de Terrence Malick

La figura de Jesús ha sido abordada en multitud de ocasiones, y seguramente 'La Pasión de Cristo' sea la primera película que venga a la mente de muchos cuando pensamos en ello. Sin embargo, hay un proyecto que promete eclipsar al largometraje dirigido por Mel Gibson. Se titula 'The Way of the Wind', su rodaje tuvo lugar en 2019 y todavía se desconoce cuándo podremos verla.

Detrás de 'The Way of the Wind' tenemos al legendario Terrence Malick, quien comenzó el rodaje de la película en junio de 2019 con un reparto en el que participan Géza Röhrig ('El hijo de Saúl') Mark Rylance, ganador del Óscar por su papel en 'El puente de los espías', Matthias Schoenaerts, Philip Arditti, Nabil Elouahabi, Aidan Turner, Con O'Neill, Joseph Fiennes, Ben Kingsley y Joseph Mawle ('El señor de los anillos: Los anillos de poder').

"Es un logro fantástico"

Malick no ha querido difundir grandes detalles sobre cuál es exactamente la historia que va a contar en 'The Way of the Wind', pero sí que va a ofrecer su visión particular sobre diferentes episodios de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, Kassovitz desveló hace unos meses que se habían grabado 3000 horas de metraje y que hay una escena en la que su personaje grita a Jesús y le dice que deje de fumar marihuana con sus amigos y se vaya a ayudar a su madre...

Por su parte, el productor Alex Boden ofreció hace nada en Variety una última actualización sobre el estado de la película:

En estos momentos está en la sala de montaje y el rodaje está terminado. Tenemos un reparto increíble. Es otro proyecto de Terrence Malick, rodado esta vez en varios países. Desde el punto de vista de la producción, es un logro fantástico. Se dice que Terry está muy contento con lo que está haciendo hasta ahora, pero aún no se ha anunciado nada.

Por su parte, Rylance también arrojó un poco de luz sobre 'The Way of the Wind' en una entrevista concedida a RTL en la que destacaba lo siguiente:

No hay mucho tiempo para conversar durante los rodajes. Allí estaba yo, como Satanás, con 28 páginas de monólogo corriendo por mi mente, mientras Jesús apenas pronunciaba una palabra. La mayor parte del tiempo, tiento a Jesús como Satanás; no es situación para extensas discusiones.

Durante el rodaje, no hay tiempo para ensayos, así que no es el momento para largas conversaciones. Es como si un boxeador se concentrara únicamente en subir al ring. Hablar de la historia de Hungría no ayuda en esos momentos. Y menos en una película de Terrence Malick, donde todo está en juego.

Sin embargo, me llevé muy bien con Géza, fue un gran honor actuar junto al protagonista de 'El hijo de Saúl'. Creo que 'El hijo de Saúl' está entre las diez mejores películas de todos los tiempos, y su interpretación es asombrosa. Espero que Terrence termine la película.

Recordemos que Malick cumplirá 80 años el próximo 30 de noviembre, pero en principio su edad no debería ser un problema para poder acabar 'The Way of the Wind'. A fin de cuentas, Francis Ford Coppola estaba a punto de cumplir 84 cuando finalizó el rodaje de la muy esperada 'Megalópolis'...

