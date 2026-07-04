Las 38 mejores películas de acción de la historia y dónde verlas

Sería imposible vivir sin cine de acción. O, al menos, se me hace particularmente complicado imaginar cómo sobrevivir el día a día sin poder disfrutar en todo su esplendor de un largometraje edificado sobre montañas de casquillos de bala, pólvora, explosiones, huesos fracturados, pilas de cadáveres y héroes musculosos amantes de soltar frases lapidarias a la primera de cambio.

Y qué mejor manera de celebrar la existencia de un género que nos ha regalado tantos momentos de sana —y violenta— evasión gracias a cineastas veteranos de la talla de Walter Hill, John McTiernan, John Carpenter, Paul Verhoeven, y a figuras emergentes como el nuevo maestro de las artes marciales Gareth Evans, que con esta lista en la que recopilamos las que, a título personal, considero como las mejores películas de acción de la historia. Os recuerdo que también os hemos recomendado las mejores películas de acción de 2026.

Y si os quedáis con ganas de más adrenalina, muerte y destrucción, no os perdáis nuestras selecciones con las mejores películas de coches de todos los tiempos, las mejores películas de boxeo o las mejores películas bélicas de la historia.

Joyas del cine asiático de acción

'The Furious' (2025)

Dirección: Kenji Tanigaki

Reparto: Sahajak Boonthanakit, Joey Iwanaga, Guo Junqing, Brian Le

Creo que el único modo de definir esta joya indiscutible del cine de artes marciales moderno es algo así como "El lago de los cisnes se cruza con la ensalada de hostias más encarnizada, espectacular y gloriosa que te puedas echar a las retinas". Lo obrado por Kenji Tanigaki en esta maravilla está a un nivel estratosférico, con unas coreografías imposibles que desafían hasta al espectador más curtido, unos niveles de violencia descomunales y un sentido del espectáculo que aúna lo mejor del cine de Hong Kong y de la última ola de actioners indonesios. Una obra maestra sin paliativos.

Crítica de The Furious en Espinof

'Fuerza bruta: Castigo' ('Beom-Joe-do-si 4', 2024)

Dirección: Kang Yun-sung

Reparto: Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Lee Joo-bin, Park Ji-whan

Si en Estados Unidos tienen a Keanu Reeves y su John Wick, en Corea del Sur es Ma Dong-seok la estrella que peina canas encargada de repartir estopa en una saga tan prolífica como exitosa. Con su cuarta y última entrega estrenada hasta la fecha —y ojo, que se espera una saga de ocho—, 'Fuerza bruta' se ha convertido en un estandarte del cine de acción coreano refinando su fórmula al recrudecer e intensificar su vis de thriller mientras continúa brindando esas ensaladas de tortas marca de la casa que llevan enamorándonos desde la 'Ciudad sin ley' original de 2017.

'The Night Comes for Us' (2018)

Dirección: Timo Tjahjanto

Reparto: Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, Sunny Pang, Zack Lee

Cuando vi por primera vez 'The Night Comes for Us', el regreso de Timo Tjahjanto al cine de acción y artes marciales más puro tras su encomiable 'Headshot', mi cerebro casi cortocircuita por la sobreestimulación. Y es que este bombazo indonesio aúna algunas de las mejores coreografías que hayamos visto en mucho tiempo en un largometraje de este corte —gracias, en parte, a su entregado reparto— y, al mismo tiempo, unas cotas de violencia e intensidad que rivalizan con el slasher más gore que podamos imaginar. Una salvajada de cinco tenedores que guardar como oro en paño.

Crítica de 'The Night Comes for Us' en Espinof | Disponible en Netflix

'Hard Boiled (Hervidero)' ('Hard Boiled', 1992)

Dirección: John Woo

Reparto: Chow Yun-Fat, Tony Leung Chiu Wai, Teresa Mo, Philip Kwok

No podríamos hablar de cine de acción en condiciones sin mencionar al maestro John Woo. Aunque podría haber seleccionado 'The Killer' como su mejor trabajo —y como una de las mejores representantes de la escena hongkonesa—, guardo un especial cariño al inspector Tequila al que interpretó Chow Yun Fat en la brutal 'Hard Boiled'; cuyo tiroteo en el hospital es, probablemente, una de las mejores secuencias de acción filmadas en la historia del séptimo arte.

Disponible en Filmin

'Ip Man' (2008)

Dirección: Wilson Yip

Reparto: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan, Gordon Lam, Lynn Hung, Hiroyuki Ikeuchi

Ip Man fue un artista marcial Chino, maestro del Wing Chun. Esta descripción no dice mucho, pero si comentamos que tuvo como estudiante al mismísimo Bruce Lee, la cosa cambia. Donnie Yen se calza las botas de esta leyenda en uno de los mejores largometrajes de artes marciales de la historia, con una ambientación fantástica en la guerra chino-japonesa y, como cabría esperar, con unas coreografías espectaculares.

Crítica de 'Ip Man' en Espinof

'The Grandmaster' (2013)

Dirección: Wong Kar-Wai

Reparto: Tony Leung Chiu Wai, Zhang Ziyi, Zhao Benshan, Chang Chen, Brigitte Lin, Zhang Jin

Cinco años después de 'Ip Man', el consagrado cineasta hongkonés Wong Kar-Wai abordó la leyenda del maestro de Bruce Lee en una cinta que enamora a través de las retinas. Su impresionante dirección de fotografía, nominada al Oscar en el año 2013, es la guinda en un delicioso pastel con unas secuencias de acción tan hermosas como contundentes.

Crítica de 'The Grandmaster' en Espinof | Disponible en Filmin

'Redada Asesina' ('The Raid', 2011)

Dirección: Gareth Evans

Reparto: Iko Uwais, Doni Alamsyah, Joe Taslim, Yayan Ruhian, Pierre Gruno, Ray Sahetapy

Aún recuerdo como si fuese ayer la proyección en el Festival de Sitges en la que descubrí 'Redada Asesina'. El cine Retiro hasta reventar, gente gritando e, incluso, levantándose de las butacas en algún momento para jalear a los protagonistas... una auténtica fiesta para acompañar a una de las mejores películas de artes marciales del siglo, rodada con austeridad e inteligencia, con unas coreografías salvajes y protagonizada por un Iko Uwais con unas habilidades impresionantes.

Crítica de 'Redada asesina' en Espinof | Disponible en Movistar

'Redada Asesina 2' ('The Raid 2: Berandal', 2014)

Dirección: Gareth Evans

Reparto: Iko Uwais, Arifin Putra, Alex Abbad, Oka Antara, Tio Pakusodewo, Julie Estelle

Con la segunda parte de 'Redada Asesina', Gareth Evans decidió huir de la sencillez de su predecesora y apostar por construir un drama criminal más complejo sin dejar de lado la acción marca de la casa. El resultado siempre será recordado como "'El Padrino' del cine de artes marciales"; título más que merecido a juzgar por la calidad de sus imprescindibles dos horas y media de suspense y ensaladas de tortas de primera calidad.

Crítica de 'Redada asesina 2' en Espinof | Disponible en Movistar

'Armas invencibles (Police Story)' ('Ging chaat goo si', 1985)

Dirección: Chen Chi-Hwa, Jackie Chan

Reparto: Jackie Chan, Brigitte Lin, Maggie Cheung, Charlie Cho, Chor Yuen

No diga "artes marciales", diga "Jackie Chan". Cuando el mítico actor interpretó a Chan Ka Kui ya estaba consolidado de sobra en Asia, habiendo hecho sus pinitos en EE.UU. No obstante, su trabajo en 'Police Story' —que también codirigió— continúa siendo, posiblemente, el mejor y más espectacular de su carrera. Una historia sencillita y al pie, un reparto de lujo y, lo que es más importante, unas escenas de pelea realmente increíbles con unas coreografías de primera. Las tomas falsas dan hasta vértigo.

Cine de acción y género fantástico

'1997: Rescate en Nueva York' ('Escape From New York', 1981

Dirección: John Carpenter

Reparto: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Season Hubley, Isaac Hayes

El maestro John Howard Carpenter tan pronto te dirige un clásico imperecedero del cine de terror como 'Halloween' como se saca de la manga una película de acción distópica de la talla de 'Rescate en Nueva York'. Una clase magistral de economía de recursos, con un uso ejemplar de la urgencia en el guión y un protagonista irrepetible cuya imagen y chulería le han hecho trascender como icono popular. ¡Larga vida a Serpiente Plissken!

Crítica de '1997: Rescate en Nueva York' en Espinof

'La Roca' ('The Rock', 1996)

Dirección: Michael Bay

Reparto: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, Michael Biehn, William Forsythe, John Spencer

Pasamos a otro de los referentes del género en Estados Unidos: el incombustible Michael Bay. Por mucho que adore 'Dolor y dinero' o ambas partes de 'Dos policías rebeldes', 'La roca' es —y será— no sólo su mejor película, sino uno de las mejores orgías de disparos, muerte y destrucción a la que nos podamos enfrentar. "Bayhem" de manual con un trío de grandes como Ed Harris, Sean Connery y nuestro adorado Nic Cage dándolo todo.

Crítica de 'La roca' en Espinof | Disponible en Disney+

'Civil War' (2024)

Dirección: Alex Garland

Reparto: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen Henderson, Jesse Plemons

Tras enamorarnos con joyas como 'Ex-Machina' y después de dirigir en la sombra 'Dredd' —que, por supuesto, aparece en esta lista—, Alex Garland firmó la mejor película de 2024 bajo el título de 'Civil War'. El director perfiló una distopía estadounidense que, en pleno 2026, ha perdido prácticamente en su totalidad el halo de ficción para brindarnos un tributo al fotoperiodismo con un thriller de espíritu bélico con algunas de las escenas más tensas de los últimos años y unas setpieces que deslumbran por su crudeza, precisión y veracidad.

Crítica de Civil War en Espinof

'Golpe en la pequeña China' ('Big Trouble in Little China', 1986)

Dirección: John Carpenter

Reparto: Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun, Kate Burton, Victor Wong, James Hong

'Golpe en la pequeña China' no sólo demostró la buena mano de John Carpenter para abordar el género de la acción; también probó la versatilidad del director —y que sus colaboraciones con Kurt Russell son oro puro—. En esta ocasión, el master of horror nos deleitó con una comedia de acción ligera y libre de toda gravedad que abrazaba sin complejos los clichés del cine clásico de artes marciales con un toque de fantasía delicioso. Gloria ochentera en estado puro.

Crítica de 'Golpe en la pequeña China' en Espinof | Disponible en Disney+

'Robocop' (1987)

Dirección: Paul Verhoeven

Reparto: Peter Weller, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Ronny Cox, Dan O'Herlihy

"Mitad hombre, mitad máquina, todo policía." Con esta tagline coronando su póster, es imposible que 'Robocop' decepcione a nadie. No sólo es una de las películas más violentas de esta lista —la escena en la que masacran al pobre Murphy sigue siendo espeluznante—; sino que atesora una dirección brillante de un Paul Verhoeven cuyo debut en Estados Unidos marcó un antes y un después en su carrera.

Crítica de 'Robocop' en Espinof | Disponible en Movistar

'Desafío Total' ('Total Recall', 1990)

Dirección: Paul Verhoeven

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Marshall Bell

Buena muestra de la herencia que 'Robocop' a la carrera en la acción de Paul Verhoeven se ve reflejada en esta genial adaptación del relato 'Podemos recordarlo todo por usted' de Philip K. Dick. Su ambientación marciana es extraordinaria, al igual que su apabullante diseño de producción; aunque si por algo la recordaremos es por el protagonismo de un Arnold Schwarzenegger particularmente inspirado.

Crítica de 'Desafío total' en Espinof | Disponible en Filmin y Amazon Prime Video

'Depredador' ('Predator', 1987)

Dirección: John McTiernan

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Sonny Landham, Bill Duke, Elpidia Carrillo, Richard Chaves

Siguiendo con el "Chuache", cómo olvidar el berrido que pega, antorcha en mano, para avisar al Depredador de que tiene las horas contadas. John McTiernan demostrando una vez más por qué, con tan sólo 12 títulos a sus espaldas, es uno de los grandes directores de acción. De nuevo, testosterona a espuertas en una curiosa aproximación a la ciencia ficción que no ha conseguido ser superada por ninguna de sus estimables secuelas.

Crítica de 'Depredador' en Espinof | Disponible en Disney+

'Terminator 2: El juicio final' ('Terminator 2: Judgment Day', 1991)

Dirección: James Cameron

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton

De todos los largometrajes protagonizados por el bueno de Arnie, 'Terminator 2' es, probablemente, el mejor. Una orgía de acción perfecta que eleva las apuestas —y la calidad— de su predecesora hasta cotas inimaginables, con un James Cameron desatado a la dirección y unos alucinantes efectos especiales nunca vistos hasta el momento de su estreno. Una joya de culto arraigada al imaginario colectivo del respetable más cinéfilo y del público ocasional.

Crítica de 'Terminator 2: el juicio final' en Espinof | Disponible en Prime Video

'Aliens: El regreso' ('Aliens', 1986)

Dirección: James Cameron

Reparto: Sigourney Weaver, Paul Reiser, Lance Henriksen, Michael Biehn, Bill Paxton, Carrie Henn

Cuenta la leyenda que James Cameron sacó adelante su idea para una secuela del clásico de Ridley Scott escribiendo la palabra "Alien" en una pizarra, añadiendo una "S" al final y convirtiéndola en un símbolo del dólar con dos líneas verticales —"ALIEN$"—. El resto es historia; concretamente una protagonizada por un grupo de marines espaciales, hordas de xenomorfos y una Ellen Ripley a la que aún le quedaban muchos cartuchos que quemar para afianzar su hegemonía como la reina del género.

Crítica de 'Aliens, el regreso' en Espinof | Disponible en Disney+

'Dredd' (2012)

Dirección: Pete Travis

Reparto: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Wood Harris, Warrick Grier, Domhnall Gleeson

Diecisiete años después de que se estrenase la olvidable 'Juez Dredd' protagonizada por Sylvester Stallone, Pete Travis —aunque las malas lenguas dicen que fue Alex Garland quien la dirigió en la sombra— dio al personaje de '2000AD' el largometraje que merecía. Una cinta de acción pura y dura con toda la esencia que supuraba el género en los años ochenta protagonizada por un Karl Urban que no se quita ni el casco, ni la mueca de cabreo de la boca en todo el filme.

Critica de 'Dredd' en Espinof

'Mad Max: Furia en la carretera' ('Mad Max: Fury Road', 2015)

Dirección: George Miller

Reparto: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Angus Sampson, Zöe Kravitz

He estado tentado de incluir 'Mad Max 2. El guerrero de la carretera' en esta lista, pero esta secuela tardía, que prácticamente nadie esperaba ver, eclipsó casi por completo la obra maestra que firmó George Miller en 1982. Con Tom Hardy recogiendo el testigo de Mel Gibson, y con una Charlize Theron que roba todos los focos, Miller edifica con su 'Furia en la carretera' una auténtica catedral del cine de acción. Caviar cinematográfico excelente en múltiples aspectos, con una fuerte —y nada impostada— lectura feminista, de voluntad artesanal y con unas set-pieces que cortan la respiración. Historia del cine moderno.

Crítica de 'Mad Max: Furia en la carretera' en Espinof | Disponible en Amazon Prime Video

Clásicos del cine de acción de los años 70 y 80

'The Warriors, los amos de la noche' ('The Warriors',1979)

Dirección: Walter Hill

Reparto: Michael Beck, David Harris, James Remar, Deborah Van Valkenburgh, Thomas G. Waites, Dorsey Wright

De entre el nutrido listado de notables filmes de acción que engrosan la filmografía de Walter Hill me veo obligado a quedarme con esta 'The Warriors'. Una épica urbana ambientada en una Nueva York dominada por las bandas que bebe de la Grecia clásica y que a día de hoy continúa siendo tan fresca, icónica y sorprendente como el primer día. Un pequeño largometraje reconvertido en clásico de culto por méritos propios.

Crítica de 'The Warriors, los amos de la noche' en Espinof

'Operación dragón' ('Enter the Dragon', 1973)

Dirección: Robert Clouse

Reparto: Bruce Lee, John Saxon, Ahna Capri, Shih Kien, Jim Kelly, Robert Wall

Quién mejor que Bruce Lee para inaugurar un listado que recoge las mejores cintas de acción de todos los tiempos, y qué mejor película para representar al icono de las artes marciales que 'Operación Dragón'; probablemente, la mejor cinta de toda la filmografía de la estrella.

Crítica de 'Operación Dragón' en Espinof

'Arma Letal' ('Lethal Weapon', 1987)

Dirección: Richard Donner

Reparto: Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love

Si bien fue la genial 'Límite: 48 horas' de Walter Hill la que popularizó el subgénero de la buddy cop movie, 'Arma letal' lo elevó al Olimpo juntando a dos genios como el director Richard Donner y el guionista Shane Black. Sumando a la ecuación a la pareja compuesta por Mel Gibson y Danny Glover en los papeles de los míticos agentes Riggs y Murtaugh, y un balance casi perfecto entre comedia, drama y acción, el resultado sólo puede ser una de las mejores cintas que ha dado la historia del género.

Crítica de 'Arma Letal' en Espinof | Disponible en Prime Video

'Jungla de Cristal' ('Die Hard', 1988)

Dirección: John McTiernan

Reparto: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Alexander Godunov, Reginald Veljohnson, Paul Gleason

Todas las palabras que puedan escribirse para ensalzar esta auténtica maravilla son pocas. John McTiernan, con su tercer largometraje, no sólo tocó el techo de su carrera —con todo respeto hacia 'Depredador' y 'La caza del octubre rojo'—, sino que dio a luz el que, para el que suscribe, es el mejor filme de acción de todos los tiempos. Espectacular, divertidísima, violenta, con un antagonista de órdago y con un Bruce Willis irrepetible en su papel como John McClane. Yippee Ki yay!

Crítica de 'Jungla de cristal' en Espinof | Disponible en Disney+

'Commando' (1985)

Dirección: Mark L. Lester

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, James Olson, Bill Duke, Vernon Wells

Ojo, porque la participación del bueno de Arnie en esta lista no se limita a un único título —ni a dos—; y es que el ex "Governator" nos ha regalado perlas como esta 'Commando': una película de acción ochentera canónica y testosterónica, con un protagonista con un nombre tan molón como John Matrix y unos músculos a punto de explotar, un duelo final cuerpo a cuerpo y una tonelada de frases lapidarias de la talla de "Como boinas verdes para desayunar, y ahora mismo estoy hambriento". Ahí es nada.

Crítica de 'Commando' en Espinof | Disponible en Disney+

'Acorralado' ('First Blood', 1982)

Dirección: Ted Kotcheff

Reparto: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, David Caruso, Jack Starrett, Michael Talbott

Hablando de personajes míticos, no podíamos olvidarnos de John Rambo: el veterano de guerra con estrés post traumático que debutó en este estimable clásico firmado por Ted Kotcheff en 1982. Un nuevo personaje que sumar a la lista de iconos personificados por Sylvester Stallone, con su melena al viento, su cinta en el pelo, su cinturón de balas y su turbia relación con el Coronel Trautman y la sociedad norteamericana.

Crítica de 'Acorralado' en Espinof | Disponible en Movistar+

El mejor cine de acción con Keanu Reeves

'Speed: Máxima potencia' ('Speed', 1994)

Dirección: Jan de Bont

Reparto: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck

Su premisa es tan sencilla como efectiva. Su dirección tan funcional como precisa. Su reparto tan, a priori, soso —a excepción de Denis Hopper—, como inusitadamente inspirado y rebosante de química. Una de las mejores cintas de acción de los 90 sólo necesitó un autobús, una bomba y una limitación de velocidad para dejarnos con el trasero clavado en la butaca y los nervios a punto de provocarnos un colapso.

Crítica de 'Speed: máxima potencia' en Espinof | Disponible en Disney+

'Matrix' ('The Matrix', 1999)

Dirección: Lana & Lily Wachowski

Reparto: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Hugo Weaving, Marcus Chong

'Matrix' es, probablemente, la película que terminó de convencerme cuando tenía 12 años de que el cine tenía que formar una parte fundamental de mi experiencia vital; y da igual cuántos años pasen, que sus peleas cuerpo a cuerpo, su tiroteo en la sala de las columnas, su batiburrillo de referencias, la maravillosa planificación de las Wachowski y sus alucinantes efectos especiales, siguen fascinándome como si fuese el primer día.

Crítica de 'The Matrix' en Espinof | Disponible en HBO Max y Amazon Prime Video

'John Wick (Otro día para matar)' ('John Wick', 2014)

Dirección: Chad Stahelski & David Leitch

Reparto: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters, Adrianne Palicki

La combinación de la palabra "acción" y el nombre "Keanu" nos lleva irremediablemente a una de las grandes "tapadas" de los últimos tiempos. Una espléndida 'John Wick' dirigida por un par de especialistas que dieron rienda suelta a su conocimiento en el noble arte de repartir galletas para construir un autentico hito del género que, tristemente, se estrenó directamente en televisión dentro de nuestras fronteras.

Crítica de 'Otro día para matar (John Wick)' en Espinof

'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter 2', 2017)

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Peter Stormare, Ian McShane

Si la primera 'John Wick' ya era una película de acción modélica, su segunda parte, subtitulada 'Pacto de sangre', llevó el concepto a unas cotas de calidad aún mayores si cabe. Más estilizada, con stunts aún más arriesgados —que abra con una imagen de Buster Keaton es toda una declaración de intenciones—, con una deliciosa ampliación de su universo particular y con un Keanu Reeves que ha nacido para interpretar a este asesino implacable.

Crítica de 'John Wick: Pacto de sangre' en Espinof | Disponible en Movistar

'John Wick 4' ('John Wick: Chapter 4', 2023)

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Ian McShane, Lawrence Fishburne

Puede parecer que sea un exabrupto tener tres largometrajes de la franquicia en esta lista, pero ha llegado a un punto en el que lo único que podemos argumentar es "No diga acción, diga John Wick. Después de tres magníficas entregas, parecía imposible que la saga protagonizada por Kenau Reeves pudiese aumentar aún más su nivel de calidad, pero con esta cuarta parte Chad Stahelski superó todas las expectativas con un espectáculo arrollador, ultraestilizado y épico que nos ha dejado algunas de las setpieces y escenas de combate más impresionantes de los últimos tiempos. Bendita autoconsciencia.

Crítica de 'John Wick 4': | Disponible en Amazon Prime Video

Películas imprescindibles con mujeres de armas tomar

'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' (2004)

Dirección: Quentin Tarantino

Reparto: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Sonny Chiba, Chiaki Kuriyama

Soy de los que opinan que el primer y el segundo volumen de 'Kill Bill' no deberían —ni merecen— ser juzgados de forma individual, sino que forman parte de un todo que, todo sea dicho, es una auténtica genialidad. Una auténtica oda al cine de artes marciales que referencia bajo el inconfundible filtro de Quentin Tarantino desde los clásicos de Bruce Lee hasta los delirantes filmes de la Shaw Brothers para dar forma a una épica que no ha envejecido lo más mínimo desde que se estrenó.

Crítica de 'Kill Bill: vol. 1' en Espinof

Crítica de 'Kill Bill, vol. 2' en Espinof

'Atómica' ('Atomic Blonde', 2017)

Dirección: David Leitch

Reparto: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman, Toby Jones, James Faulkner

Una de las dos mitades que codirigieron la primera 'John Wick' continuó su carrera en solitario junto a Charlize Theron en este enrevesado thriller ambientado en la Alemania de finales de los ochenta. Un notable ejercicio de estilo que esconde entre sus numerosas set-pieces un violento y espectacular plano secuencia que destaca entre las mejores secuencias de acción de la historia del género.

Crítica de 'Atómica' en Espinof | Disponible en Netfllix, Amazon Prime Video y Movistar+

'Indomable' ('Haywire', 2011)

Dirección: Steven Soderbergh

Reparto: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Douglas, Channing Tatum, Michael Fassbender, Antonio Banderas

Con 'Indomable', el peculiar y siempre interesante Steven Soderbergh se aproximó al cine de acción en un thriller de espionaje protagonizado por la luchadora de MMA Gina Carano, y caracterizado por la sobriedad y el realismo con el que están tratadas las secuencias de pelea. Una rara avis que bien merece un hueco en esta compilación.

Crítica de 'Indomable' en Espinof | Disponible en Lionsgate+

En Espinof

Cómo la mejor película de acción y artes marciales de nuestro tiempo obró un milagro disfrazando a un operador de cámara del objeto más inesperado

'Mentiras arriesgadas' ('True Lies', 1994)

Dirección: James Cameron

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Charlton Heston, Art Malik, Bill Paxton

No son pocas las voces que afirman que el cine de acción de esencia más ochentera murió en 1994 de la mano de James Cameron con la genial 'Mentiras arriesgadas'. Artesanía pura y dura —la secuencia del puente continúa siendo uno de los puntos clave de la historia del género—, violencia, emoción, un tono ligero y una química tremebunda entre Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. ¡Ah! Y un strip-tease que ha pasado a la historia del séptimo arte, que no se nos olvide.

Crítica de 'Mentiras arriesgadas' en Espinof | Disponible en Disney+

Películas recomendadas que mezclan acción y comedia

'Crank: Veneno en la sangre' ('Crank', 2006)

Dirección: Mark Neveldine & Brian Taylor

Reparto: Jason Statham, Amy Smart, Dwight Yoakam, Efren Ramirez, Jose Pablo Cantillo, Carlos Sanz

¿Es 'Crank' una buena película? No exactamente. ¿Merece estar en una lista de las mejores cintas de acción de la historia? Sin ninguna duda. La dupla compuesta por Neveldine y Taylor, aliados con el siempre efectivo Jason Statham, dan forma a uno de los ejercicios más desquiciados del género, violento, pasado de vueltas y con una realización espídica que le sienta como anillo al dedo a su premisa.

Crítica de 'Crank. Veneno en la sangre’ en Espinof

'Shoot 'Em Up - En el punto de mira' ('Shoot 'Em Up', 2007)

Dirección: Michael Davis

Reparto: Clive Owen, Monica Bellucci, Paul Giamatti, Greg Bryk, Stephen McHattie, Ramona Pringle

En la línea macarra y alocada de 'Crank', aunque tal vez más sólida en cómputo global, se encuentra esta desternillante delicia protagonizada por Clive Owen. Una bacanal de pólvora, balas, explosiones y toneladas de cadáveres, con unas secuencias de acción rodadas con muy buena mano y regada por una banda sonora espectacular que incluye grupos de la talla de Nirvana, Mötley Crüe o Motörhead. Mención especial para Paul Giamatti, completamente desquiciado en su papel de villano de la función.

Crítica de 'Shoot ´Em Up' ('En el Punto de Mira') en Espinof

'Arma fatal' ('Hot Fuzz', 2007)

Dirección: Edgar Wright

Reparto: Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton, Jim Broadbent, Paddy Considine, Kevin Eldon

El montaje es una pieza indispensable para articular como es debido un buen filme de acción, y pocos ediciones tan precisas, dinámicas y espectaculares pueden encontrarse como las que contienen los largometrajes de Edgar Wright. Con 'Arma fatal', el británico vuelve a triunfar explotando los tópicos y clichés del género junto a sus fieles escuderos Nick Frost y Simon Pegg en una obra tan vibrante como divertida.

Crítica de 'Arma fatal' ('Hot Fuzz') en Espinof

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