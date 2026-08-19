Fue de los primeros spin-offs anunciados de 'Yellowstone'. 5 años después, Taylor Sheridan afirma que "jamás haría eso"

No debería extrañarnos mucho, pero los fans de 'Yellowstone' sabemos que sus spin-offs viven en una suerte de limbo hasta que se estrenen. Nadie sabe qué va a pasar con ellos e incluso en algunos casos dejan de ser spin-offs por el camino. Algo parecido pasa con una de las primeras series derivadas que se anunciaron del neo-western, '6666' que, simplemente, ha sido cancelada.

O, al menos, se ha cerrado la puerta a su desarrollo. Así lo ha afirmado el propio arquitecto de la franquicia, Taylor Sheridan, quien asegura que no se siente cómodo realizando una serie basada en un rancho real (el Four Sixes) y que, de hecho, «nunca iba a haber una [serie].»

Rancheados

«Nunca ficcionalizaría ese rancho», asegura tajante Sheridan hablando para Rodeo Time, «la gente pensó que iba a pasar, pero jamás haría eso.» Frase, esta última, que es extraña que salga de su boca teniendo en cuenta que el proyecto sí que fue anunciado 2021 como parte del nuevo acuerdo que Sheridan firmó con MTV. En 2022 se anunció oficialmente como serie para Paramount Network.

Es más, durante esa época (2021/2022) tuvimos en la temporada 4 de 'Yellowstone' la marcha de Jimmy (Jefferson White), que se iba a Texas a trabajar en el 6666, algo que se tomó como un modo de allanar el camino para la llegada del susodicho spin-off.

También existen motivos empresariales. En este tiempo Taylor Sheridan y un grupo de inversores compró el rancho tejano, por lo que el guionista y productor asegura que no quiere trivializar con la vida de los que se dejan la piel trabajando en el Four Sixes:

«Así que ahora estoy trivializando y ficcionalizando algo donde trabaja verdadera gente y crían a sus familias ahí, y jamás le haría eso a ellos. Nunca haría eso a los vaqueros que se consagran y a todos los que trabajan en ese rancho. Soy muy. protector con los sixes y es una gran responsabilidad el ser la persona que tiene que proteger ese rancho por lo que tengo que tener muchísimo cuidado con eso.»

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