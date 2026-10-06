Los Emmy se adelantan oficialmente a los Oscar. Prime Video se hace con los premios más importantes de la televisión

Se confirma que la televisión tradicional ya no es lugar para las ceremonias de los grandes premios de cine y televisión y después de unas semanas de dimes y diretes, la Academia de la Televisión estadounidense ha confirmado que Prime Video será la anfitriona de los premios Emmy desde la próxima entrega, la de 2027.

Un acuerdo por seis años que, de paso, rompe más de tres décadas de tradición. Desde 1994 se viene practicando una rotación entre las cuatro grandes cadenas generalistas estadounidenses para la emisión de los premios: ABC, CBS, NBC y FOX. Rotación que termina ahora drásticamente ya que tendremos Emmys en Prime Video hasta 2032.

Los Emmyzon

Una estabilidad que, según comenta Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, fue un factor fundamental para dar este paso. Tal como recoge The Hollywood Reporter, el sistema de rotación hacía que cada año se tuviese que empezar de cero a la hora de preparar la gala, algo que será muy distinto con un socio más continuo.

La decisión no es de extrañar. Desde hace tiempo habíamos tenido una bajada general de audiencias en las ceremonias de premios (concretamente, los Emmys 2026 bajó un 10 % respecto la edición anterior) y ya no debía salir muy rentable para las cadenas meterse en estos menesteres. De esta manera, además, los Emmys se adelantan a los premios Oscar en su salto al panorama del streaming.

Recordemos que, si bien la Academia de cine anunció hace ya meses su acuerdo con Youtube, tienen que esperar a que expire la licencia con ABC, siendo la edición de 2029 la primera que se vería en la plataforma de vídeo de Google. Mientras que con los Emmy ya veríamos los de 2029 en el servicio de Amazon.

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