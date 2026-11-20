Desde hace un tiempo, Marvel está cuidando sus adaptaciones para que no se salgan en exceso de la línea que marcaron los cómics: las situaciones a las que se enfrentan pueden ser distintas, pero su alma debe ser la misma. Pero claro, esta obsesión con la fidelidad no fue siempre así, y durante años, con tal de que sus personajes aparecieran en la televisión, Stan Lee y los suyos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa.

Los anillos de poder

A finales de los 70, Marvel ya era un icono de la modernidad. De hecho, se llegaron a emitir al mismo tiempo series de acción real de Spider-man y Hulk, además de las reemisiones de las películas del Capitán América o Doctor Extraño (nada que ver con las actuales, obviamente). En esta pequeña fiebre superheroica, incluso se llegó a emitir 'Los nuevos cuatro fantásticos' cambiando a Johnny Storm (del que Universal quería hacer una película propia) por el robot H.E.R.B.I.E. Todo valía, y la calidad se resintió, claro.

Solo en este contexto se puede entender un despropósito como 'Fred and Barney meet The Thing' ('Pedro y Pablo conocen a La Cosa'), una serie de una hora que mezclaba episodios viejos y nuevos de 'Las nuevas aventuras de los Picapiedra' con otros de la serie propia de 'La Cosa', el personaje de los Cuatro Fantásticos pero sui generis, como veréis. Nunca se cruzaban realmente salvo en la canción inicial, pero como contenedor infantil pasó el corte durante 13 episodios (cada uno con dos historias de La Cosa) absolutamente delirantes.

¿Estás pensando en Ben Grimm, el hombre hecho de piedra de la calle Yancy que echa de menos a su tía Petunia? Pues esta Cosa no tenía nada que ver. Por algún motivo, el protagonista era Benjy Grimm, un adolescente pelirrojo que puede convertirse en La Cosa al hacer chocar dos anillos mágicos y decir "Thing Ring, do your thing!" (que se podría traducir como "¡Anillo de La Cosa, haz tu cosa!"), una frase bastante vergonzosa en sí misma.

Obviamente no había más personajes de Marvel, ni amigos ni enemigos: Benjy se enfrentaba a hoteles embrujados, Bigfoots, robots malignos o super-aspiradoras, además de a la Banda de la Calle Yancy, que quería destruir sus planes. Por suerte, cuando Hanna-Barbera terminó la serie y descubrió que ni los seguidores de Marvel ni el público nuevo tenía el más mínimo interés, soltó el loquísimo concepto.

En defensa de todos los implicados, la idea original no fue de Marvel ni de Hanna-Barbera, sino de NBC, que quería sí o sí una serie que tuviera a un chaval con un anillo mágico, así que pidió a la productora que encontrara un personaje reconocible para poder sacarlo adelante. El resto es historia. Por cierto, al final los anillos se convirtieron en canónicos dentro del Universo Marvel, para que Darka Deering pudiera convertirse en Miss Thing. Con suerte, no viviremos lo suficiente para verlos en el UCM.

En Espinof | Scooby-Doo estuvo a punto de ser muy diferente y llamarse 'Too Much'. Todo cambió gracias a una canción de Frank Sinatra

En Espinof | Las mejores series de 2026