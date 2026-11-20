Mel Gibson estrenó en 1995 'Braveheart', un drama épico basado en hechos reales que logró un éxito atronador. En taquilla recaudó más de 200 millones de dólares y además fue recompensada con 5 premios Óscar, incluyendo el galardón a la mejor película del año.

A nadie le hubiese sorprendido que se hiciera una secuela, pero el problema es que la historia de William Wallace quedaba completamente cerrada, por lo que no había una forma razonable de justificar el regreso de Gibson. No obstante, los hechos reales daban mucho más de sí, pues el apodo de Braveheart correspondía a Robert the Bruce y no William Wallace, dándose la particularidad de que el primero también aparecía en la película interpretado por Angus McFadyen.

Con buenas intenciones no es suficiente

Mel Gibson y Angus McFadyen en 'Braveheart'

Muchos años pasaron hasta que en 2018 se anunció por sorpresa que McFadyen preparaba una secuela de 'Braveheart' bajo el título de 'El rey de Escocia'. Allí la historia arranca en agosto de 1305, es decir, poco después de la ejecución de Wallace. El principal objetivo de la misma era llenar el vacío que quedaba entre ese hecho y lo que la película de Gibson resumía en un simple mensaje final sobre la conquista de la independencia de Escocia.

El propio McFadyen explicaba que creía que en la película de Gibson "nunca sentí que le hubiéramos hecho justicia. Nunca sentí que hubiéramos terminado el proceso después de la primera película. Siempre hablaba bien de él. Me di cuenta de que andaba por ahí viendo si había interés en hacer una secuela sobre él, la historia de cómo Robert the Bruce se convirtió en rey. La gente decía: "Oh, eso podría ser interesante. En 2006 me reuní con mi coguionista [Eric Belgau] y, por fin, nos sentamos a escribir una gran epopeya histórica".

Producida y coescrita y protagonizada por McFadyen, 'El rey de Escocia' nació con muchos elementos en contra. El primero y es más evidente era la ausencia de Gibson, quien no tuvo nada que ver con la película. El segundo era que ya habían pasado más de dos décadas, lo cual iba a afecta sin duda al interés que despertarse entre el público. Sin embargo, el tercero fue el más grave de todos.

Para cuando McFadyen anunció finalmente 'El rey de Escocia', lo cierto es que ya quedaba muy poco para el estreno de 'El rey proscrito', una película que venía a cumplir la misma función. Contaba la historia del mismo personaje y también se centraba en los años posteriores a la ejecución de Wallace, con el añadido de que su protagonista estaba interpretado por un rostro más reconocible como el de Chris Pine.

Lo curioso es que 'El rey proscrito' tampoco fue un gran éxito cuando se lanzó directamente en Netflix -no hizo demasiado ruido pese a su abultado coste de 120 millones-, pero fue suficiente para alimentar cierta confusión alrededor de 'El rey de Escocia', sentenciando así cualquier posibilidad que tuviese de lograr un éxito equiparable al de 'Braveheart'.

Al final, 'El rey de Escocia' tuvo un recibimiento bastante frío por parte de la crítica, mientras que el público la ignoró por completo -hasta el punto de que su paso por cines fue efímero en el mejor de los casos-, llevando a que mucha gente todavía ni siquiera sea consciente de su existencia.

La parte buena es que su vida en streaming tiene más recorrido para que cualquiera que quiera descubrirla pueda darle una oportunidad. Actualmente encontraréis 'El rey de Escocia' disponible tanto en Filmin como en Amazon Prime Video.

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