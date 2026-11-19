Las grandes tecnológicas han conseguido una importancia capital en el mundo empresarial, llevando incluso a acuñar un concepto tan peculiar como el de techno bros para hacer referencia a ellos. La mayoría ha conseguido una posición de poder inimaginable hace no tanto, pero hay alguno que ha ido cayendo en desgracia por el camino y 'Los altruistas' se centra en uno de esos casos.

La nueva miniserie de 8 episodios de Netflix se centra en el vertiginoso ascenso y la tremenda caída de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, los dos principales impulsores de Alameda Research y FTX, dos compañías que colapsaron en 2022 cuando se supo que la primera había estado usando de forma ilícita fondos de los clientes de la segunda.

Una cuestión de enfoque

El ganador del Óscar Graham Moore ('The Imitation Game') está detrás de esta miniserie que toma una decisión muy importante a la hora de cómo quiere contar la historia de Bankman-Fried y Ellison: potenciar su naturaleza como bichos raros, estableciendo un vínculo casi inseparable entre eso y la innegable genialidad de ambos.

De hecho, Moore hasta recupera la curiosa anécdota de que Ellison fuese aficionada de Harry Potter para añadir el detalle de que escribió fan fiction de índole erótica, pero no existe prueba alguna de que eso sucediera. Esa es solamente una pequeña prueba de que aquí no se busca tanto una reproducción fiel de la historia real como ofrecer un relato que enganche al espectador a partir de lo que pasó realmente.

Como era de esperar, esa decisión por parte de Moore también afecta al propio trabajo de sus dos protagonistas, ya que Anthony Boyle y Julia Garner tienen que potenciarlo al máximo, valiéndose incluso del tropo del joven inocente para asentar aún más ese entusiasmo inicial de esta versión de Bankman-Fried por construir un mundo mejor.

No obstante, Moore no quiere jugar en ningún momento al despiste y bien pronto introduce también elementos que dejan claro que el hundimiento de ambos fue fruto de un efecto dominó en el que llegó un punto que ya no pudieron contenerlo más. Sí es cierto que se maneja la información que se va trasladando al espectador, siendo el excelente episodio 6 -el mejor de la serie con diferencia- donde ya todo queda completamente claro, pero ni siquiera hay que tener un conocimiento previo del caso real para que todo huela a chamusquina casi desde el principio.

El problema es que sucede algo curioso en el caso de los dos personajes principales, ya que tanto Boyle como una transformada Garner se entregan de lleno a sus particularidades y logran estar muy convincentes. Sin embargo, el juego que establece Moore entre su vida personal y profesional llega a resultar algo errático en algunos momentos. Es como si ciertas reacciones fuesen más fruto de una necesidad narrativa que de una evolución natural de lo que se nos ha ido contando hasta entonces.

Es evidente que el hecho de que ambos fuesen pareja durante bastante tiempo también debió jugar un papel en su actividad profesional, pero 'Los altruistas' perfila una obsesión sentimental por parte de él que lleva a que haya una serie de movimientos que no encajen. A veces parece que incluso dentro de una misma escena da total prioridad a una cosa para instantes después a la otra.

Al final queda la sensación de que lo que busca así Moore es humanizar más a su versión Bankman-Fried, quizá buscando una mayor empatía por parte del espectador y de paso introducir otro elemento trágico al relato. Por supuesto que hay momentos en los que todo fluye bien, añadiendo más variedad al relato, pero el conjunto se resiente.

Además, eso también lleva a que la parte profesional peque de cierta superficialidad. Entiendo que entrar de lleno en el mundo profesional de las criptomonedas podría hacerse muy cuesta arriba, pero la serie nunca termina de explicarlo demasiado bien e incluso por momentos parece estar dando vueltas sobre lo mismo.

A cambio, Moore utiliza muy bien los saltos temporales para vincular la importancia entre hechos que sucedieron en diferentes momentos, asociándolos además de forma muy solvente a cómo van actuando los personajes en ese momento. Porque sí, serán bichos raros y con buenas intenciones, pero también dos personas que desprecian un fuerte peligro potencial si la probabilidad de una ganancia es superior.

Por desgracia, 'Los Altruistas' no acaba desplegando todo su potencial -y tampoco esperéis un retrato real de lo que sucedió-, pero lo que queda son ocho episodios muy entretenidos con un gran trabajo de sus dos protagonistas y un envidiable reparto de secundarios. Son ciertas decisiones de enfoque que Moore no maneja de forma totalmente satisfactoria lo que impiden que sea una miniserie realmente imprescindible.

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