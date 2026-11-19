Adaptar a Virginia Woolf nunca es tarea fácil, especialmente cuando se trata de una de sus novelas menos conocidas y más escurridizas. Por eso me llamó la atención la nueva versión de 'Noche y día' (titulada 'Virginia Woolf: Noche y día' y 'Virginia Woolf's Night & Day', en versión original), que llega a los cines el 20 de noviembre. Escrita por Justine Waddell y dirigida por Tina Gharavi, la película se toma algunas libertades respecto al material original para construir una fantasía de época romántica, excéntrica y con un punto onírico.

La historia nos traslada al Londres de 1910 para conocer a Katharine Hilbery (Haley Bennett), una joven de buena familia que sueña con estudiar astronomía en Cambridge, aunque su entorno espera que termine casándose y dedicándose a la vida doméstica.

Contra las convenciones del Londres eduardiano

Katharine, a quien sus allegados llaman Kit, ha crecido en una familia acomodada marcada por el prestigio de su abuelo, un célebre poeta y crítico cuya biografía está escribiendo su madre. Sin embargo, ella tiene otras preocupaciones: es una astrónoma autodidacta y quiere entrar en la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas.

Su padre, interpretado por Timothy Spall, no ve con buenos ojos esas aspiraciones y considera que debería abandonar lo que define como una "locura femenina" para centrarse en encontrar marido. En un mundo académico que todavía excluye a las mujeres, Kit tendrá que buscar la manera de conseguir sus objetivos sin renunciar a su independencia.

Junto a su primo Cyril (Misia Butler), un joven pacifista y homosexual que también se siente fuera de lugar en aquella sociedad, Kit llega incluso a disfrazarse de hombre para colarse en una sociedad astronómica reservada exclusivamente al público masculino. Mientras tanto, presionada por las circunstancias, acepta casarse con William Rodney (Jack Whitehall), un amigo de la infancia que está mucho más interesado en sus propios ensayos sobre poesía isabelina que en comprender las inquietudes de su prometida.

Pero la llegada de Ralph Denham (Elyas M'Barek), un escritor contratado por la madre de Katharine para ayudarla con la biografía familiar, complica todavía más sus planes. También entra en escena Mary Dutchett (Lily Allen), una sufragista que anima a Kit a aspirar a algo más que el futuro que otros han elegido para ella.

En este sentido, Haley Bennett es uno de los grandes aciertos de la película. Su interpretación aporta vitalidad, simpatía y cierta rebeldía a una protagonista que necesita romper con las expectativas de su entorno. Y Misia Butler también destaca como Cyril, un personaje cuya homosexualidad latente le enfrenta a las convenciones de la época y que encuentra en Kit a una de sus pocas personas de confianza -que alguien me explique qué le ocurre realmente al final, por favor-.

Una adaptación con encanto, aunque también previsible

Uno de los cambios más llamativos respecto a la novela de Virginia Woolf está en la importancia que la película concede a la astronomía. A partir de una referencia fugaz del texto original, Waddell y Gharavi construyen alrededor de las estrellas una parte fundamental de los deseos de Katharine.

El resultado es una propuesta visualmente cuidada, con una dirección artística que recrea el Londres de principios del siglo XX y un vestuario que juega con las convenciones del drama de época. También hay decisiones más arriesgadas, como una banda sonora dominada por sintetizadores y la incorporación de canciones contemporáneas, que refuerzan el carácter anacrónico y algo fantasioso de la adaptación.

Sin embargo, la película no termina de escapar de la solemnidad. Sus discursos sobre la igualdad y la libertad femenina resultan pertinentes, pero en ocasiones frenan el ritmo de una narración que ya es bastante lento. Aun así, no deja de ser un drama de época sólido, dulce y excéntrico que, aunque bastante previsible, encuentra sus mejores momentos en el carisma de Haley Bennett y en su manera de reivindicar la independencia de las mujeres.

Puede que no sea una adaptación especialmente fiel al espíritu de Woolf, pero sí consigue acercar sus preocupaciones a un público actual y recordar que la lucha contra las desigualdades de género sigue siendo vigente.

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