La transformación de los planes de Marvel para sus próximas películas de los Vengadores fue mucho menos improvisada de lo que parecía. Aunque el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel se anunció como una de las grandes sorpresas de la Comic-Con de 2024, Kevin Feige ha desvelado que la posibilidad de convertir al actor en Doctor Doom llevaba tiempo sobre la mesa. De hecho, el estudio ya trabajaba en esa dirección antes de que Jonathan Majors fuera despedido.

En una entrevista concedida a Empire que recoge The Playlist, el presidente de Marvel Studios ha explicado que la idea original para 'Avengers: The Kang Dynasty' contemplaba un giro argumental que situaría a Victor von Doom en el centro de la Saga del Multiverso. Por tanto, la película no habría abandonado necesariamente su título inicial, pero sí habría cambiado considerablemente su planteamiento a medida que avanzase la historia.

"Probablemente todavía se habría llamado 'The Kang Dynasty', pero habría servido para preparar la llegada de Doom a mitad de la película", ha explicado Feige. Una revelación que cambia la perspectiva sobre el fichaje de Downey Jr. y demuestra que Marvel ya exploraba alternativas para el futuro de la franquicia.

Feige también ha situado un momento bastante concreto en el inicio de las conversaciones con el entorno del intérprete. Según su relato, Marvel contactó con el agente de Robert Downey Jr. alrededor del estreno de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', en febrero de 2023. Es decir, varias semanas antes del arresto de Jonathan Majors en Nueva York.

"Le dijimos: 'Tenemos una idea, ha llegado el momento'", ha recordado el directivo sobre aquel primer acercamiento. La intención de recuperar al actor, por tanto, no nació exclusivamente como respuesta a los problemas judiciales de Majors, aunque estos terminarían acelerando los cambios.

Lo de Majors aceleró las cosas

El caso del intérprete de Kang alteró profundamente los planes del estudio. Majors fue declarado culpable en diciembre de 2023 de dos delitos menores relacionados con acoso y agresión a su entonces pareja. Marvel anunció su despido inmediatamente después de conocerse el veredicto.

Kang el Conquistador en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

Sin embargo, Feige ha querido matizar que ambas cuestiones no deben confundirse. "La gente piensa que hubo una relación de causa y efecto con los problemas de Jonathan, y eso ciertamente aceleró algunas cosas. Pero todo lo relacionado con Doom estaba muy avanzado antes de aquello", ha señalado.

El responsable de Marvel también ha reconocido que la recepción de 'Quantumania' no fue la esperada, pese a destacar el trabajo de Majors como Kang. "Hay muchos elementos de los que estamos orgullosos, y uno de ellos es la interpretación de Kang. Pero ya estábamos cambiando 'The Kang Dynasty' en aquel momento", ha añadido.

Ahora, aquella reinvención tiene nombre propio: 'Vengadores: Doomsday'. La película, con Robert Downey Jr. convertido en el nuevo gran antagonista de Marvel, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026.

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