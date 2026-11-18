Solo una leyenda como Martin Campbell podría haber tenido el honor —y la gigantesca responsabilidad— de poner las primeras piedras de dos etapas tremendamente distintas en una franquicia de la talla de James Bond. Un par de oportunidades de inyectar sangre e ideas frescas a una licencia que lleva más de seis décadas proyectándose en la gran pantalla y en la que el estancamiento nunca es una opción.

A pesar de que no es necesaria una excusa para hablar de los notables affaires bondianos del cineasta neozelandés, en esta ocasión está justificado por la que, probablemente, sea una de las grandes bombas mediáticas de la industria en este 2026. Esta es, por supuesto, el fichaje de Robert Pattinson para capitanear la nueva era de 007 bajo las órdenes de Denis Villeneuve y una Amazon MGM Studios que, una vez encontrado su protagonista, tiene un grandísimo reto por delante.

Nobody does it better

Como comentábamos, tras reiniciar la saga en 1995 con la soberbia 'Goldeneye' junto a un Pierce Brosnan que encarnó la vis más clásica, elegante y estilizada del espía británico, Campbell tuvo una segunda oportunidad de dar un giro de 90º —no diremos de 180, ya que las bases seguían siendo las mismas— con 'Casino Royale': una clase magistral sobre cómo confeccionar el mejor thriller de acción posible, tan criticada en su momento como revalorizada con el paso del tiempo.

Veinte años después de su estreno en un ya lejano noviembre de 2026, esta precuela, que narra la primera misión de Bond como doble cero, se desliga más que nunca de la visión que muchos proyectaron sobre ella por aquél entonces, tildándola de simple copia de las dinámicas narrativas y los tics audiovisuales del Jason Bourne de Paul Greengrass —y, en menor medida, del original de Doug Liman—, adaptadas al universo de Ian Fleming.

'Casino Royale' fue mucho más que eso; marcando el arranque de una nueva era con una contundencia similar a la que transpiraba su sentido de la acción vigoroso, contundente y crudo. Un renacimiento de 007 con un calado psicológico inédito hasta la fecha, con un trasfondo sombrío, con una violencia inusitada y, por qué no decirlo, con un intérprete principal que, en cierto modo, se alejaba drásticamente de lo que se solía asociar al agente —inolvidables las pataletas por su cabello rubio—.

Pero, junto a esto, la cinta nos regaló a uno de los mejores villanos de la franquicia, el temible Le Chiffre de Mads Mikkelsen; una de las chicas Bond mas icónicas, encarnada por una Eva Green cuya Vesper Lynd sirvió de detonante emocional para la pentalogía de Craig y, por encima de todo esto —y que Tom Jones me perdone—, la mejor canción de la inolvidable lista de intros bondianas: la descomunal 'You Know My Name' del tristemente desaparecido Chris Cornell.

Aún es muy pronto para tan siquiera jugar a predecir si la Bond 26 de Villeneuve y Pattinson estará a la altura de 'Casino Royale' —ni tan siquiera podemos hablar de superarla—, pero el listón que dejaron Campbell y Craig está lo suficientemente alto como para que el reto sea considerable. Sea como fuere, es un momento ideal para recuperar esta joya en el catálogo de Amazon Prime Video.

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