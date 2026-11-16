Ya es oficial. Robert Pattinson es el nuevo James Bond y vuelve a unir fuerzas con Denis Villeneuve después de 'Dune 3'

Después de numerosos rumores y candidatos, Amazon hace de hacer oficial el fichaje de Robert Pattinson como el nuevo James Bond. El actor británico de 40 años se convierte así en el sucesor de Daniel Craig, quien interpretó por última vez al famoso agente 007 hace cinco años en la estupenda 'Sin tiempo para morir'.

Pattinson vuelve así a ponerse a las órdenes de Denis Villeneuve, con quien ha trabajado hace bien poco en la esperadísima 'Dune 3'. Se ve que ambos han debido llevarse muy bien y que eso ha sido clase en su elección, pero su nombre ni siquiera había sonado seriamente como posible candidato hasta hace bien poco.

"Es de honor de mi vida"

Lo que no queda claro es cómo afectará esto al futuro de Robert Pattinson como Batman, pues la segunda entrega continúa rodándose actualmente, pero no se sabe nada sobre si habrá o no una tercera. Teniendo en cuenta el gran periodo de cambio por el que atraviesa DC actualmente, no me sorprendería nada que el actor ya haya tomado la decisión de dejar de dar vida al justiciero de Gotham.

Lo que sí ha hecho Pattinson ha sido señalar lo siguiente sobre su fichaje como James Bond: "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy emocionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".

Es de esperar que la nueva película de James Bond se acelere en breve, pues Villeneuve pronto completará su compromiso con 'Dune 3'. Sin embargo, Amazon todavía no ha querido ni tan siquiera anunciar para qué año podemos esperar su estreno.

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