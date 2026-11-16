"Sus caminos se cruzan de una manera que al final tiene consecuencias trágicas". 'Los anillos de poder' nos acaba de dejar sin uno de sus personajes más queridos

'Los anillos de poder' acaba de despedirse de uno de sus personajes más queridos. La tercera temporada de la serie de Prime Video ha llegado a su cuarto episodio y nos ha dejado una muerte que promete marcar un antes y un después en la historia de la Tierra Media. El capítulo termina con un giro especialmente trágico que afecta a uno de los elfos que más cariño se había ganado entre los espectadores.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Adiós a Arondir

El cuarto episodio de la tercera temporada lleva a Galadriel (Morfydd Clark), Arondir y Marnûkh (Adam Young) hasta el Monte Gundabad. Su objetivo es encontrar al último herrero elfo superviviente capaz de reproducir el trabajo de Celebrimbor, pero allí descubren que ha muerto.

Durante su estancia en la fortaleza también encuentran a Celeborn (Jamie Campbell Bower), el esposo de Galadriel, que permanece encerrado en una de las celdas. Y cuando intentan escapar con la ayuda del águila Thorondor, Sauron (Charlie Vickers) y sus Nazgnagôl llegan para impedirlo.

Uno de estos servidores del Señor Oscuro consigue cortarles el paso y parece acabar también con Marnûkh. Arondir decide entonces quedarse atrás para dar tiempo a Galadriel y Celeborn a escapar. Es en ese momento cuando el enemigo se quita la máscara y revela que se trata de Theo (Tyroe Muhafidin), el joven con el que el elfo había desarrollado una relación casi paternal. Arondir intenta llegar hasta él y hacerle recordar el vínculo que compartían, pero la aparición de Sauron cambia por completo la situación.

El Señor Oscuro ordena a Theo que mate a Arondir y el muchacho termina clavándole la espada en el pecho. Los demás personajes se arrojan desde la montaña antes que enfrentarse directamente a Sauron, aunque Thorondor consigue rescatarlos. El episodio concluye con un primer plano del rostro de Arondir, cuya mirada se apaga lentamente. Una despedida especialmente dolorosa para un personaje que se había convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la serie.

Aunque Arondir era un personaje creado expresamente para la adaptación televisiva, su popularidad entre los espectadores había hecho que su muerte no pareciera tan inminente. De hecho, su recorrido junto a Theo y su relación con Galadriel habían permitido explorar facetas diferentes del personaje.

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Patrick McKay, coproductor ejecutivo de la ficción, ha explicado a IGN que esta tragedia estaba en los planes desde las primeras fases de desarrollo de la temporada:

"La idea del viaje que emprende Theo y el viaje que emprende Arondir, y cómo sus caminos se cruzan de una manera que finalmente tiene consecuencias trágicas, fue una de las primeras ideas en torno a la cual construimos toda la temporada".

El propio Ismael Cruz Córdova también ha hablado sobre cómo afrontó la noticia del destino de su personaje y qué quería aportar a sus últimos episodios.

"Una de las cosas que les dije a los showrunners cuando me contaron el destino de Arondir fue: Bueno, si va a morir, asegurémonos de mostrar todas sus facetas, aspectos que no hemos visto, aspectos que queremos resaltar, y que la gente pueda ver un poco más de su lado sensible. Se ve todo eso, y se ve esa ternura con Marnûkh, y se ve esa amistad con Galadriel. Pero en un abrir y cerrar de ojos, aniquilaré [a cualquier enemigo] también".

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