49 días después, 'La bola negra' acaba de ser destronada como la película número 1 en los cines españoles

El reinado de 'La bola negra' ha llegado oficialmente a su fin tras 49 días consecutivos como la película número 1 en la taquilla de los cines españoles. El título que pasará a la historia por haberlo conseguido es 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad', la nueva versión del clásico de Charles Dickens protagonizada por Johnny Depp.

En concreto, 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' ha comenzado su andadura en los cines de nuestro país con unos ingresos de 185.000 euros durante su primer día en salas. Por su parte, 'La bola negra' se tuvo que conformar con 140.000 euros, cayendo así por primera vez al segundo puesto en las listas de recaudación españolas.

Era de esperar

No obstante, 'La bola negra' todavía podría hacerse con el número 1 durante este fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2026, ya que la diferencia no es tan grande como para que el largometraje protagonizado por Guitarricadelafuente no lo recupere durante el sábado y el domingo.

Dicho esto, era inevitable que 'La bola negra' acabase dejando el número 1 de taquilla más temprano que tarde. No nos olvidemos de que suma ya unos ingresos de más de 39 millones de euros en los cines españoles, lo que la convierte en la tercera película española más taquillera de todos los tiempos en nuestro país. Y la séptima incluyendo los largometrajes de todas las nacionalidades.

Habrá que estar atentos al resto del fin de semana, pero lo que sí parece claro es que el regreso de Depp a Hollywood está teniendo el gancho suficiente, pues también se espera que lidere la taquilla de Estados Unidos durante este fin de semana. Puede que vaya a hacerlo sin unos datos espectaculares, pero su presupuesto es bastante contenido, pues se estima que la cinta dirigida por Ti West ha costado solamente 38 millones de dólares.

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