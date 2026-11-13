'Los rivales de Amziah King' es una historia de venganza tan dulce como la miel y tan cruda como la cera. Y también está hecha a medida para Matthew McConaughey

En una pequeña localidad de Oklahoma, la miel, la música bluegrass y los lazos entre vecinos parecen suficientes para sostenerlo todo. Hasta que las cosas empiezan a torcerse. 'Los rivales de Amziah King' -que se estrena el 13 de noviembre en cines- me ha sorprendido porque nunca termina de ser lo que parece. Andrew Patterson, que ya llamó la atención con 'The Vast of Night', vuelve a demostrar que tiene una voz propia detrás de las cámaras con una historia que mezcla costumbrismo, humor, violencia, rivalidades y venganza.

Y buena parte de su encanto reside precisamente en esa libertad para saltar de un género a otro sin perder de vista a las personas que forman parte de ese peculiar universo. Al frente está un Matthew McConaughey que parece disfrutar especialmente de un personaje hecho a su medida, acompañado por una debutante Angelina LookingGlass que consigue hacerse un hueco con una interpretación llena de matices. Entre canciones, miel, personajes excéntricos y estallidos inesperados de violencia, la película construye una experiencia cinematográfica que tiene personalidad de sobra para dejar huella.

Personajes hechos a medida

Uno de los grandes atractivos de la película es, sin duda, el protagonista: Amziah King. Matthew McConaughey encuentra en este apicultor y músico una oportunidad perfecta para desplegar algunas de sus mejores cualidades como intérprete. Su carisma natural, su particular manera de hablar y esa mezcla de picardía, humor y calidez que tan bien domina encajan a la perfección con un hombre que parece conocer a todo el mundo y tener siempre una historia que contar. Sin embargo, detrás de esa fachada de tipo despreocupado hay también un personaje magnético.

También destaca la forma en la que Andrew Patterson construye el mundo que rodea al protagonista. La película dedica buena parte de su metraje a presentar a los habitantes de esta pequeña localidad, sus costumbres, sus relaciones y la peculiar red de complicidades que los mantiene unidos. Por eso, la música bluegrass tiene un papel fundamental en esa construcción y no funciona solo como acompañamiento, sino que marca el ritmo de muchas escenas y contribuye a dar identidad a una comunidad en la que todo el mundo parece tener algo que aportar.

En ese sentido, la película también encuentra una de sus ideas más interesantes en el paralelismo entre las abejas y las sociedades humanas. La actividad de la colmena sirve como metáfora de los vínculos que mantienen unido al grupo y de lo que sucede cuando alguien amenaza con alterar su equilibrio. Patterson utiliza el universo de la apicultura para hablar de cooperación, lealtad, familia y supervivencia, pero también de las jerarquías y los sacrificios necesarios para que una comunidad siga funcionando. Todo ello envuelto en un sentido del humor muy particular, diálogos ingeniosos y una puesta en escena que sabe encontrar belleza en los rincones más cotidianos.

Imprevisible y estimulante

Por otro lado, si algo diferencia a 'Los rivales de Amziah King' de otras propuestas similares es su negativa a seguir un camino narrativo convencional. Andrew Patterson empieza construyendo una comedia rural con elementos de drama familiar, pero poco a poco introduce ingredientes propios del thriller criminal, el western y las historias de venganza.

La transición puede resultar desconcertante para quien espere una película más convencional, pero también es una de las decisiones que le proporcionan su personalidad. Hay momentos de humor casi disparatado que conviven con estallidos de violencia bastante crudos, secuencias musicales que parecen sacadas de otro tipo de película y giros que cambian por completo la dirección de la historia.

Además, la otra gran sorpresa es Angelina LookingGlass, que debuta en la gran pantalla con una interpretación fantástica. Su personaje, Kateri, adquiere cada vez más importancia a medida que avanza el relato y termina convirtiéndose en el verdadero centro de la película. Frente a la personalidad expansiva de McConaughey, LookingGlass apuesta por una interpretación mucho más contenida, apoyada en los silencios, las miradas y una fuerza interior que va apareciendo progresivamente.

Su trabajo aporta una dimensión diferente a la historia y demuestra que detrás de la aparente celebración de un personaje tan carismático como Amziah hay también un relato sobre la identidad, la familia y la capacidad de encontrar tu lugar en el mundo.

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