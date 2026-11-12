Pilar, la mujer de John Wayne, sigue viva a los 98 años y no olvida a su legendario marido: "Nunca podría amar a nadie como lo quise a él"

El legendario John Wayne se casó tres veces a lo largo de su vida. Su última esposa fue Pilar Pallete, con quien estuvo unido desde 1954 hasta su muerte en 1979 a los 72 años de edad. Lo que quizá muchos no sepan es que Pallete sigue viva actualmente y que cuenta ya con 98 años.

Nacida en Perú el 3 de septiembre de 1928, Pallete tenía apenas 22 años cuando se casó por primera vez con Richard Junior Weldy, pero no mucho después descubrió que no había finalizado el divorcio de su primera mujer, por lo que se separaron e incluso consiguió la nulidad matrimonial.

"Ya no se hacen hombres así"

Fue en 1953 cuando la separación de ambos fue definitiva, aunque para entonces ya había conocido. De hecho, ese mismo año firmó un contrato como actriz con la productora de El Duque, pero su andadura en el cine no pasaría de lo anecdótico, siendo su último trabajo una breve aparición en 'El Álamo', el ambicioso western dirigido y protagonizado por Wayne.

Como Wayne todavía andaba envuelto en el proceso de divorcio de Esperanza Baur, la boda entre ambos se acabó demorando hasta el 1 de noviembre de 1954 -curiosamente, el mismo día que se cerró el divorcio de Wayne con su anterior esposa-, convirtiéndose en inseparables. De hecho, juntos tuvieron dos hijas y un hijo, el también actor Ethan Wayne.

Aunque se separaron en 1973 y procedieron a vivir separados, Pallete y Wayne jamás llegaron a divorciarse. De hecho, ella pudo rehacer su vida tras la muerte del actor, pues todavía tenía 50 años cuando el protagonista de 'Centauros del desierto' dejó este mundo, por lo que incluso volvió a casarse en dos ocasiones más, pero nunca se pudo olvidar de Wayne.

La propia Pallete recuerda en LA Times que "nunca podría amar a nadie como lo quise a él" y asegura que "ya no se hacen hombres así", recordando además como se conocieron: "Estaba haciendo mi primera película y John Wayne vino a vernos trabajar, así es como lo conocí. Sabía que era alguien muy importante, pero aunque nunca había visto una película suya, me impresionó".

De hecho, Pallete metió la pata felicitando a Wayne por su gran trabajo en 'Por quién doblan las campanas' a lo que él respondió que se estaba equivocando y se refería a su buen amigo Gary Cooper. Todo podía haberse quedado ahí, pero ella fue enviado a Hollywood para doblar al inglés su personaje en 'Sabotear en la selva', siendo entonces cuando se reencontraron y no hubo marcha atrás.

Pilar se ha ido alejando de los focos con el paso del tiempo, pero en 1987 publicó un libro hablando sobre su relación con Wayne y en LA Times, donde destacaba que "Duke no era perfecto, pero era un 80% bueno, y era un hombre muy familiar", mientras que 20 años más tarde hizo una aparición sorpresa en una fiesta celebrando el 100 aniversario de su fallecido marido, afirmando que "mi vida no volvió a ser la misma sin él. Fue el mejor padre que mis hijos pudieron haber tenido. Todavía lo extraño".

Últimamente ha dado prioridad a su afición a la pintura, algo que también le ha servido para mantener con vida sus recuerdos, incluyendo los muchos que compartió con uno de los actores más famosos de la historia del cine.

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