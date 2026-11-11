El incierto futuro de Superman, Batman, Green Lantern y los superhéroes de DC tras la salida de James Gunn: qué pasa ahora con todos esos proyectos

La salida de James Gunn y Peter Safran de de la dirección de DC Studios ha cambiado el escenario de uno de los universos cinematográficos más importantes de Hollywood. Después de cuatro años al frente de la compañía, ambos abandonarán sus puestos de máximos responsables para regresar a su faceta creativa, mientras que Jeremy Latcham, un veterano de Marvel, asumirá las riendas del estudio a partir del próximo 1 de diciembre. Un relevo que plantea una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá ahora con los personajes y las películas que estaban construyendo?

El anuncio, realizado por Skydance el 9 de noviembre, llega cuando el nuevo Universo DC empezaba a tomar forma. La etapa de Gunn y Safran ha dejado resultados desiguales en taquilla, pero también una serie de personajes y producciones que ya tienen su propio espacio entre el público. La incógnita es hasta qué punto Latcham respetará ese trabajo o apostará por una dirección diferente.

Por ahora, hay algo que parece claro: el cambio de liderazgo no supone una ruptura inmediata. Gunn y Safran seguirán vinculados a los compromisos creativos que tienen pendientes, entre ellos 'Man of Tomorrow', la secuela de Superman que llegará el próximo verano.

Superman tiene asegurado su próximo vuelo

David Corenswet parece encontrarse en una posición bastante cómoda. Su interpretación del Hombre de Acero fue uno de los pilares del reinicio impulsado por Gunn y Safran con una recaudación de 618 millones de dólares en todo el mundo. Un resultado que, sin ser extraordinario para los estándares de las grandes franquicias, permitió recuperar parte de la confianza en el personaje.

El actor volverá a ponerse la capa en 'Man of Tomorrow', donde compartirá protagonismo con Nicholas Hoult, de nuevo como Lex Luthor. Ambos tendrán que enfrentarse a Brainiac, interpretado por Lars Eidinger, en una historia que también recuperará a Rachel Brosnahan y Skyler Gisondo, entre otros.

Además, James Gunn seguirá al frente de esta producción como guionista y director. Por tanto, el relevo ejecutivo no debería alterar una película que ya ha completado su rodaje.

Batman, la gran incógnita de DC

Mucho más complicado resulta anticipar qué sucederá con Batman. El personaje cuenta actualmente con dos caminos separados. Por un lado está Robert Pattinson, protagonista de la saga dirigida por Matt Reeves, cuya segunda entrega tiene previsto estrenarse el 18 de febrero de 2028. Por otro, Gunn había planeado introducir una nueva versión del Caballero Oscuro en el universo compartido mediante 'The Brave and the Bold'.

La continuidad de la trilogía de Reeves tampoco está completamente despejada. Su propuesta tiene identidad propia y funciona al margen del resto de películas de DC, pero el cambio de dirección abre interrogantes sobre su recorrido a largo plazo.

'The Batman'

La posibilidad de que Pattinson termine compartiendo universo con el Superman de Corenswet lleva tiempo alimentando las conversaciones entre los seguidores. Sin embargo, todavía no existe una decisión confirmada.

Wonder Woman sigue esperando su regreso

La otra gran pieza que falta para completar el trío más emblemático de DC es Wonder Woman. Desde 'Wonder Woman 1984', estrenada en 2020, el personaje no ha vuelto a tener una presencia destacada en la gran pantalla. Gal Gadot consiguió convertirla en uno de los grandes reclamos de la franquicia, pero su futuro continúa sin una hoja de ruta definida.

Gunn había impulsado 'Paradise Lost', una serie centrada en el mundo de las amazonas, aunque el proyecto terminó descartándose. También circulan rumores sobre la posibilidad de que Adria Arjona interprete a la heroína en 'Man of Tomorrow'. No obstante, su personaje podría ser Maxima, una guerrera alienígena vinculada al universo de Superman. Por ahora, no hay confirmación oficial.

¿Habrá una nueva Liga de la Justicia?

La Justice Gang presentada en 'Superman' funcionó como una primera aproximación al equipo de superhéroes que podría acabar convirtiéndose en la Liga de la Justicia. Mister Terrific, Hawkgirl, Metamorpho y Guy Gardner acompañaron al Hombre de Acero, mientras que 'Man of Tomorrow' ampliará previsiblemente ese grupo con nuevas incorporaciones.

Sin embargo, faltan nombres fundamentales como Batman y Wonder Woman. Sin ellos, parece complicado que DC pueda plantear a corto plazo una película de la Liga de la Justicia que esté a la altura de las expectativas.

Linternas, Supergirl y el resto de personajes

El futuro de Green Lantern y la serie 'Linternas' también presenta dudas. El thriller protagonizado por Aaron Pierre y Kyle Chandler consiguió hacerse un hueco en HBO, pero todavía no tiene confirmada una segunda temporada. John Stewart, interpretado por Pierre, sí estará en 'Man of Tomorrow'.

Peor panorama tiene 'Supergirl'. La película protagonizada por Milly Alcock recaudó 126 millones de dólares frente a un presupuesto de 170 millones, un resultado que complica la continuidad de sus aventuras en solitario. Xolo Maridueña, por su parte, regresará como Blue Beetle en la secuela de 'Superman', aunque tampoco está claro si tendrá más protagonismo después.

Linternas

Margot Robbie podría volver como Harley Quinn, un personaje muy querido por los seguidores, mientras que 'El pacificador' y 'Creature Commandos' afrontan un futuro menos definido. La primera no tiene tercera temporada confirmada y la segunda sí cuenta con una nueva entrega en marcha.

Por último, proyectos como 'Swamp Thing', de James Mangold, y las películas centradas en Bane, Deathstroke o los Jóvenes Titanes quedan pendientes de las decisiones del nuevo equipo directivo.

Nueva etapa

La salida de Gunn no significa que todo su universo vaya a desaparecer, pero sí abre una etapa en la que ninguna apuesta a largo plazo parece completamente garantizada.

El propio Gunn, en el comunicado de Skydance, ha dejado claro que no desaparece de DC. En su despedida, él y Safran aseguraron: "Estamos emocionados por volver a lo que nos atrajo inicialmente de este trabajo: contar las historias que nos apasionan, incluido el próximo capítulo del viaje de Clark y Lex en 'Man of Tomorrow'".

Por su parte, Latcham afronta el desafío con ambición. "Estoy emocionado y honrado por la oportunidad de dirigir DC Studios hacia su próxima era", afirmó tras conocerse su nombramiento.

Su llegada no implica necesariamente empezar desde cero, pero sí obliga a revisar qué merece continuar y qué necesita un nuevo enfoque. Y en un universo donde Batman, Superman y Wonder Woman siguen siendo sus mayores reclamos, las próximas decisiones serán determinantes.

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