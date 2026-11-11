Los inicios de Marvel pudieron ser muy diferentes: Hulk estuvo a punto de protagonizar una película que habría cambiado el UCM tal y como lo conocemos

A día de hoy cuesta imaginar el Universo Cinematográfico de Marvel sin Chris Evans como el Capitán América, pero la historia podría haber sido muy diferente. Joe Johnston fue el encargado de dirigir 'Capitán América: El primer vengador' (2011), una película fundamental para presentar a Steve Rogers y establecer buena parte de la identidad emocional de la franquicia antes de la llegada de 'Los Vengadores'. Sin embargo, el cineasta estuvo a punto de ponerse detrás de las cámaras de otra película de Marvel bastante distinta: la de Hulk.

Primero fue el color verde

La historia se remonta al año 1997, cuando Hollywood empezaba a interesarse cada vez más por las posibilidades cinematográficas de los personajes de Marvel. Según publicó Variety aquel año, Joe Johnston, que venía de triunfar con 'Jumanji', estaba desarrollando una película de Hulk junto al guionista Jonathan Hensleigh, conocido posteriormente por su trabajo en 'Armageddon'.

La propuesta se encontraba todavía en una fase temprana, pero había mucho interés por parte de Universal Pictures por llevar al personaje a la gran pantalla. En aquel momento, Marvel había vendido los derechos de adaptación de buena parte de sus propiedades a distintos estudios, lo que explica que Sony pudiera desarrollar las películas de Spider-Man y Universal tuviera en sus manos los derechos cinematográficos de Hulk.

El proyecto, sin embargo, sufrió varios contratiempos. En 1998, el mismo medio informó de que Jonathan Hensleigh iba a debutar como director de largometrajes precisamente con aquella película, después de que Johnston dejara de estar vinculado a la producción. El desarrollo ya había supuesto una inversión considerable para Universal, que había destinado alrededor de 20 millones de dólares a preparar la adaptación. No se saben con certeza los motivos por los que Johnston abandonó el proyecto, pero el cineasta terminó dirigiendo otras películas como 'Cielo de octubre' y 'Parque Jurásico III'. Mientras tanto, la adaptación de Hulk siguió adelante con cambios en su equipo creativo.

Al final, el encargado de llevar al personaje a los cines fue Ang Lee, que estrenó 'Hulk' en 2003 con Eric Bana como protagonista. La película apostó por un enfoque muy particular, más interesado en el drama psicológico y los conflictos familiares de Bruce Banner que en ofrecer una aventura de superhéroes al uso.

Sin embargo, aunque hoy es una de las mejores adaptaciones del personaje, su éxito no fue el que se esperaba: con un presupuesto aproximado de 137 millones de dólares, recaudó unos 245 millones en todo el mundo. Universal no consiguió convertir al gigante verde en el fenómeno cinematográfico que esperaba, especialmente si se compara con el éxito que acababa de conseguir Sony con 'Spider-Man', de Sam Raimi.

Lo curioso es que, cuando Johnston estaba trabajando en aquella primera adaptación, el panorama del cine de superhéroes era muy diferente. Todavía no se había estrenado 'Blade' (1998), que demostró que los personajes de Marvel podían funcionar en la gran pantalla, ni 'X-Men' (2000), que terminó de consolidar el interés de Hollywood por este tipo de producciones. Y mucho menos había llegado el fenómeno de 'Spider-Man' (2002), que marcó un antes y un después al recaudar más de 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos.

En aquel contexto, Hulk era una de las propiedades más reconocibles de Marvel y el Capitán América no tenía la misma popularidad, por eso llama tanto la atención que Johnston acabara siendo una figura clave para contar la historia de Steve Rogers.

Su trabajo en 'Capitán América: El primer vengador' terminó demostrando que el personaje tenía mucho más potencial cinematográfico del que algunos podían imaginar. La película recaudó alrededor de 370 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que, aunque no fue extraordinaria para los estándares posteriores del UCM, permitió presentar a un héroe cuya importancia crecería muchísimo en las siguientes entregas.

Un año después, 'Los Vengadores' se convirtió en un éxito histórico y confirmó que Marvel había encontrado la fórmula para conectar a varios superhéroes en un mismo universo. Con el paso del tiempo, 'El primer vengador' también ha ganado reconocimiento entre los seguidores de la franquicia, que destacan su tono aventurero y su dimensión emocional. Por eso, es curioso pensar cómo habría cambiado la historia del UCM si Joe Johnston hubiera terminado dirigiendo aquella película de Hulk en lugar de ponerse al frente de la primera gran aventura cinematográfica de Steve Rogers.

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