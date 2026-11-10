Antes de protagonizar 'Ghost Rider' y 'Spider-Noir', Nicolas Cage estuvo a punto de interpretar a su superhéroe favorito en una película de Marvel

Mucho antes de que Robert Downey Jr. se pusiera la armadura de Tony Stark y convirtiera a Iron Man en uno de los personajes más importantes de la historia del cine de superhéroes, Marvel estuvo a punto de confiarle el papel a otro actor completamente diferente. Nicolas Cage, que siempre ha sentido una especial fascinación por los cómics y que años después interpretaría a Johnny Blaze en las dos películas de 'Ghost Rider', llegó a estar vinculado a una adaptación cinematográfica de la historia de Tony Stark.

Nicolas Cage pudo cambiar el cine de superhéroes

La noticia apareció en un reportaje publicado por Variety en 1997, cuando Hollywood vivía una auténtica fiebre por llevar a los personajes de Marvel a la gran pantalla. Por aquel entonces, Iron Man todavía estaba lejos de convertirse en el fenómeno mundial que conocemos hoy, pero Cage ya lo consideraba su superhéroe favorito. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse y terminó convirtiéndose en otra de esas películas de cómics que Hollywood estuvo a punto de hacer y que podrían haber cambiado por completo el rumbo del género.

El reportaje en cuestión repasaba los distintos proyectos basados en personajes de Marvel que estaban en distintas fases de desarrollo. Entre ellos aparecía una película de 'Iron Man' que contaba con Nicolas Cage como principal candidato para interpretar al protagonista. El guion estaba en manos de Jeff Vintar, conocido posteriormente por su trabajo en 'Final Fantasy: La fuerza interior', mientras que John Langley, creador de 'Cops', ejercía como productor junto a Elie Cohn y Stephen Chao. No han trascendido demasiados detalles sobre aquella producción, ni siquiera quién podría haberse sentado en la silla de director, pero lo que sí parece claro es que Cage estaba interesado en dar vida a Tony Stark.

La posibilidad resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta que Iron Man no era precisamente uno de los superhéroes más populares de Marvel en aquel momento. El personaje todavía no tenía el reconocimiento que conseguiría años después y su salto a la gran pantalla no parecía una apuesta tan evidente como la de otros héroes de la editorial. Sin embargo, Cage era un auténtico apasionado de los cómics y sentía una gran admiración por el personaje.

Por otro lado, la película de 'Iron Man' no fue el único proyecto que Hollywood intentó sacar adelante durante aquellos años. El mismo artículo de aquel medio mencionaba una adaptación de 'Black Panther' protagonizada por Wesley Snipes, que finalmente nunca llegó a realizarse, así como una película de 'Hulk' dirigida por Joe Johnston y otra centrada en Silver Surfer.

También coincidió con los intentos de James Cameron de desarrollar su propia versión cinematográfica de 'Spider-Man', un proyecto que el director acabaría recordando como "la mejor película que nunca hice". Todo aquello sucedía antes de que existiera siquiera la idea de construir un universo cinematográfico interconectado, por lo que cada adaptación se planteaba como una aventura independiente.

Pero, por suerte, la historia de Nicolas Cage con los superhéroes no terminó ahí. El actor acabó protagonizando 'Ghost Rider' en 2007 y regresó como Johnny Blaze en 'Ghost Rider: Espíritu de venganza' en 2012. También estuvo a punto de convertirse en Superman en la película que Tim Burton preparaba bajo el título de 'Superman Lives', otro de los proyectos malditos más fascinantes de Hollywood. Aunque la primera entrega de 'Ghost Rider' tuvo suficiente recorrido comercial, la secuela fue peor recibida. Iron Man, por su parte, siguió esperando hasta que Jon Favreau encontró en Robert Downey Jr. al Tony Stark perfecto para inaugurar el Universo Cinematográfico de Marvel en 2008.

De hecho, la elección de Downey Jr. acabó siendo uno de los movimientos más importantes de la historia reciente de Hollywood. Su interpretación convirtió a un personaje que no era especialmente conocido para el gran público en el rostro de una franquicia multimillonaria y sentó las bases de un universo cinematográfico que dominaría la taquilla durante más de una década.

Cuesta imaginar cómo habría sido todo con Nicolas Cage en la armadura, especialmente teniendo en cuenta su particular forma de interpretar personajes y que después le hemos visto en 'Spider-Noir'. Quizá habría funcionado igual de bien o quizá Marvel habría tomado otro camino completamente distinto. Nunca lo sabremos, pero es divertido imaginárselo.

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