Antes de que la hiciera Netflix, Keanu Reeves iba a protagonizar una adaptación de 'Cowboy Bebop': por qué la película basada en el mítico anime nunca llegó a hacerse

Hace 5 años se estrenó en Netflix la serie de acción real de 'Cowboy Bebop' y aunque había esperanzas de una temporada 2, la adaptación no tuvo éxito y fue cancelada. Sin embargo, ése no fue el primer intento de Hollywood por hacer una versión en carne y hueso del mítico anime de ciencia ficción creado por Shinichirō Watanabe. La idea inicial fue hacer una película con Keanu Reeves dando vida a Spike Spiegel, pero el proyecto nunca llegó a arrancar y hoy quiero repasar los motivos.

Todo parecía ir sobre ruedas

Fue en 2008 cuando empezó a hablarse de la posibilidad de una película de 'Cowboy Bebop' financiada por Fox, compañía que había vuelto a colaborar poco antes con Keanu Reeves después de haberle vetado durante más de una década tras negarse a participar en 'Speed 2'.

El actor dejó claro ese mismo año que estaba muy interesado en liderar la adaptación de un anime que siempre le ha encantado (ha declarado que es su anime favorito), y declaró que los implicados en el proyecto "creemos que podemos hacer algo bueno". A principios de 2009 se confirmó la participación de varios de los responsables del anime como productores asociados y se anunció el fichaje de un guionista para el proyecto. Faltaba el director, pero todo parecía ir sobre ruedas...

El elegido para el guion fue Peter Craig, conocido por aquel entonces por su faceta como escritor y que consumaría por aquel entonces su salto a Hollywood (ya había vendido para entonces el tratamiento de varias de sus novelas). Colaboró en el guion de 'The Town (Ciudad de Ladrones)', que se estrenó en 2010, y más tarde participaría en los libretos de títulos muy comerciales, como 'Los juegos del hambre: Sinsajo', 'Bad Boys for Life' o 'The Batman'.

A mediados de 2009, Craig tenía casi listo un primer borrador muy fiel al anime y en Fox ya buscaban al diseñador de producción ideal para replicar el universo 'Cowboy Bebop' en imagen real. Sin embargo, llegaron las malas noticias.

La película de 'Cowboy Bebop' era demasiado cara

El problema fue que el guion que estaba escribiendo Peter Craig eran tan ambicioso que habría sido carísimo hacerlo realidad. Keanu Reeves señaló que harían falta unos 500 millones de dólares para producir la película, por lo que tocó retocar el libreto. Para colmo, ese año llegó el estreno de la desastrosa 'Dragonball Evolution', una película que también fue financiada por Fox y que fue destrozada tanto por la crítica como por el público, de ahí que nunca salieran adelantes las secuelas que estaban previstas.

El fracaso asustó al estudio y fue entonces cuando la película en acción real de 'Cowboy Bebop' se estancó para no volver a despegar nunca más. El productor Joshua Long recordó ya en 2010 que se estaba trabajando en el proyecto para reducir su coste y nada más; desde entonces, el vacío absoluto. No es nada raro que eso suceda en Hollywood y que algunos proyectos vayan dando tumbos sin llegar finalmente a nada.

También es muy probable que acabasen perdiendo los derechos de la adaptación antes de tener un guion con el que se sintieran cómodos, y ya en 2017 fue cuando se anunció que 'Cowboy Bebop' se convertiría en la serie que finalmente encontró su hogar en Netflix con John Cho en el papel de Spike Spiegel. El fiasco de esta adaptación fue un duro golpe para sus responsables y quizá la última oportunidad de ver el anime en imagen real. En cuanto a Keanu Reeves, no se olvidó de 'Cowboy Bebop' y se inspiró en el anime para el final de 'John Wick 4'.

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