Christopher Lee reveló el actor que su primo Ian Fleming siempre quiso para ser James Bond, y eligió al mejor 007 de la historia: "Es el que más se acerca a los libros"

Pasan los días y cada vez nos quedan menos uñas que mordernos mientras esperamos a que la gente de Amazon MGM Studios haga pública la elección del actor que dará vida a James Bond en la nueva etapa de aventuras cinematográficas del icónico espía británico. Un punto y final a un proceso de casting que se ha extendido durante muchísimo más tiempo del que esperábamos y en el que las conjeturas han estado a la orden del día.

Desde que Daniel Craig dio cierre a su paso por la franquicia con la soberbia, arriesgada e injustamente criticada por ciertos sectores del fandom 'Sin tiempo para morir', la conversación en torno a la licencia ha girado casi exclusivamente sobre los requisitos que debería cumplir el nuevo actor encargado de interpretar a 007 y, en consecuencia, sobre quién nos ha regalado la mejor encarnación del personaje en la gran pantalla.

Entre primos anda el juego

Como para el más común de los mortales esta pregunta está a la altura de la siempre incómoda "quieres más a papá o a mamá" que te hacen cuando tienes cinco años, hoy vamos a escuchar la voz de los adultos. Concretamente la de un Christopher Lee que dio vida a Scaramanga en 'El hombre de la pistola de oro' y que, en una entrevista con Total Film publicada en 2005, fue contundente con la elección de su Bond predilecto.

Durante la conversación, Lee arrojó algo de luz sobre los rumores que aseguraban que estuvo a punto de ser elegido para interpretar al gran villano bondiano: el Dr. No. Algo que, según reveló, estuvo a punto de ocurrir por deseo expreso de su primo, Ian Fleming.

Ian Fleming era mi primo y quería que interpretara al Dr. No, pero para cuando se acordó de decírselo a los productores, ya habían elegido a otra persona. ¡Lo hecho, hecho está! Y, por desgracia, Ian ya no estaba con nosotros cuando interpreté a Scaramanga, que no se parece en nada al personaje del libro. En la novela de Fleming no es más que un matón de las Indias Occidentales, pero en la película es encantador, elegante, divertido, letal… Lo interpreté como el lado oscuro de Bond.

Sobre si mantuvo alguna conversación sobre 007 con su pariente, Christopher Lee explicó que Fleming siempre quiso a James Manson como su Bond ideal. No obstante, si a él le preguntasen cuál es el mejor agente doble cero de la historia, lo tiene claro cristalino.

Sé quién creía Ian que era la mejor persona para interpretar a Bond: James Mason, que habría estado maravilloso. Tenía todas las cualidades necesarias. No creo que nadie haya conseguido nunca llevar al James Bond de Ian Fleming a la gran pantalla. El que más se ha acercado, en mi opinión, es Pierce Brosnan.

¿Logrará Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor, Jack O'Connell o cualquiera de los otros candidatos que suenan para hacerse con el preciado papel igualar lo conseguido por Brosnan? Solo el tiempo lo dirá.

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