En 5 días Netflix estrena el nuevo remake de una de las mejores series de televisión del siglo XXI. ¡Ya existen otros nueve!

En Netflix hay espacio para todo tipo de producciones, por lo que tienen que estar atentos a cualquier posibilidad que les encaje, desde títulos carísimos hasta otros no han costado demasiado. Eso sí, siempre mejor apostar por obras que se vean como apuestas lo más seguras posible, siendo ahí donde encaja el nuevo remake de una de las mejores series del siglo XXI que llega a la plataforma dentro de apenas 5 días.

Estoy convencido de que muchos amantes de las series de televisión se acuerdan perfectamente de 'The Good Wife', el estupendo drama legal que Julianna Margulies protagonizó de 2009 a 2016. Bien poco después llegó su primer spin-off titulado 'The Good Fight', pero es que la cosa todavía continúa adelante actualmente con 'Elsbeth', una serie centrada en el personaje que Carrie Preston interpretó por primera vez en 'The Good Wife' y que ya había retomado en 'The Good Fight'.

De 'The Good Wife' a 'La ley de Alicia'

Ahora 'The Good Wife' se convierte en 'La ley de Alicia', donde la apacible vida del personaje interpretado por Fernanda Castillo sufre un vuelco cuando su marido Aurelio (Juan Manuel Bernal) es encarcelado por corrupción, saliendo además a la luz varios vídeos que lo involucran en un escándalo sexual. Por ello, Alicia decide retomar su carrera como abogada, la cual había abandonado 20 años atrás...

Michel Brown, Karina Gidi, Yoshira Escárrega, Darío Yazbek, Karla Gaytán, Axel Madrazo, Patricia Bernal, María Penella, Francisco Rubio, Anita del Rey y Juliette Pardau completan el reparto principal de esta adaptación mexicana de 'The Good Wife', la emblemática serie creada por Robert King y Michelle King que ya cuenta con otros nueve remakes internacionales.

La primera adaptación internacional de 'The Good Wife' se lanzó en 2016 y fue 'Gut Waipeu', una versión de Corea del Sur protagonizada por Jeon Do-yeon, de la cual solamente llegó a emitirse una temporada de 16 episodios. Luego llegarían los remakes de Irlanda, Japón, Rusia, China, Vietnam, India, Egipto y una segunda adaptación en India. Eso convierte e 'La ley de Alicia' en el décimo remake, pero seguro que no será el último.

Por cierto, el 11 de noviembre se estrena la Parte 1 de 'La ley de Alicia' en Netflix, pero habrá que esperar muy poco para ver la segunda, ya que su lanzamiento en la plataforma está previsto para el próximo 9 de diciembre. Por el momento se desconoce si habrá más temporadas, por lo que todo va a depender de su acogida entre el público.

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