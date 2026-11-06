95 minutos de humor estrambótico, denuncia y funerales tensos. Es una de las películas más únicas del año y la tienes en streaming

Retornar a los entornos familiares a los que pierdes el habito de la costumbre acaba pareciendo como retroceder en el tiempo. No sólo te topas de nuevo con dinámicas que se han mantenido estáticas tras los años, sino que uno mismo se retrotrae a ciertos comportamientos que ya no son habituales en el día a día.

Es aplicable a una estructura familiar, pero también a un pueblo al que se regresa. En el cine es habitual que los retornos a una aldea o ciudad se vean con cierto romanticismo por lo que supone a veces para corregir un rumbo descarriado. No vemos tan a menudo que el rumbo descarriado sea lo que se deja atrás, lo que hace destacable a ‘On Becoming a Guinea Fowl’.

Volverse ave para volar lejos

Eso, y también el particular enfoque que la cineasta Rungano Nyoni aplica a la historia, saliéndose de convenciones que hay en cierto cine de denuncia poscolonial. Su nuevo drama situado en Zambia presenta una perspectiva bastante inusual, puntualmente divertida dentro de su gravedad, y ya se puede ver en streaming a través de Filmin, donde hace su estreno en España.

Shula se encuentra volviendo de noche por la carretera de una fiesta de disfraces cuando se topa con algo inesperado en el camino. Es el cadáver tapado de su tío Fred, situado en medio de la nada y de forma inesperada. El funeral tiene lugar poco después, generando una reunión familiar que sirve para airear unos cuantos secretos.

La situación del encuentro del cuerpo se realiza con las estrafalarias pintas de quien lleva traje de Missy Elliot y luego con una conversación con la familia y la policía tan absurda que a ratos cabe preguntarse si no está operando en terreno surrealista. La magia de ‘On Becoming a Guinea Fowl’ está en cómo intenta mantenerse todo el rato en el alambre de esos dos planos distintos.

‘On Becoming a Guinea Fowl’: denuncia post-colonial

Nyoni encuentra en este particular tono la manera de introducirnos en esta historia de realidades soterradas y convenciones arcaicas que sirven de protección de abusos históricos. La directora, de origen zambiano pero ubicada en Gales y realizando su cine desde la industria británica, cuestiona el factor romántico de volver a las raíces de cierto cine descolonizador africano.

Hace así una apta denuncia de estructuras patriarcales e injusticias sostenidas de una manera que también se sale de lo convencional. Su perspectiva a ratos reposa en la incomodidad, que puede ser puntualmente graciosa y otras dura en su drama. Su complejidad de tono y de reflexiones en la historia que cuenta la hacen a veces imperfecta, pero siempre interesante de desentrañar.

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