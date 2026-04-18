Es uno de los debuts más interesantes del año, aunque está pasando desapercibido. Drama personal y político que busca ser la ‘Aftersun’ del África post-colonial

Las secciones oficiales de los festivales son muy llamativas por los nombres que atraen, pero suelen ser espacios mayormente reservados a nombres consagrados. Tiene su lógica, porque se considera la experiencia un grado y un nombre conocido da mucho a nivel de prestigio además de interés, y los cineastas emergentes aún tienen que hacerse ese nombre.

No por ello dejan de tener importancia secciones alternativas donde se depositan justo estos nuevos nombres, que incluso en su estreno son capaces de dar las mejores películas de un festival. De ahí que tenga valor que haya gente cubriendo estas películas distintas y den un poco de foco a cosas como ‘La sombra de mi padre’.

Una paternidad elusiva

El primer largometraje del nigeriano-británico Akinola Davies Jr. fue una de las películas más aclamadas de la sección Una cierta mirada, y un interesante debut que pasó hace unas semanas por los cines. No llamó la atención en su momento, pero su estreno en streaming en MUBI es una oportunidad para descubrirla.

En 1993, las primeras elecciones democráticas en Nigeria en una década se saldan con un increíble revuelo, con fuerzas autoritarias negándose a admitir los resultados que favorecen a un candidato popular. En Lagos, la capital, un padre que ha estado distanciado de sus dos hijos se los lleva en un viaje peligroso y ocasionalmente revelador.

Davies dirige esta historia co-escrita por su hermano para hacer un poco de ejercicio de mezclar realidad y ficción en torno a su pasado y su relación con su padre. Una figura elusiva pero conectada a un momento de despertar personal para chavales como los que protagonizan la cinta, que empiezan también a percibir un fervor político.

‘La sombra de mi padre’: despertar personal y político

La película toma también detalles de la Nigeria post-colonial y el tumultuoso momento donde un general militar se niega a aceptar los resultados democráticos y trata de tomar de nuevo el poder una década después del anterior golpe militar. Esta situación inestable juega un papel en la misteriosa figura del padre que va desgranándose progresivamente en instantes pequeños.

La estupenda interpretación de Ṣọpẹ́ Dìrísù como este padre al que hay que descifrar sostiene una propuesta cargada de gran textura visual, plagada de colores y una narración que trata de evocar la confusión de la memoria. Se aprecian todavía aristas por pulir en la experiencia, propia de un debut, pero ‘La sombra del padre’ exhibe a Davies como un autor de interesante voz propia de manera temprana.

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