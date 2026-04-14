‘Dos fiscales’ se acerca a ser ‘La zona de interés’ de las purgas estalinistas. La burocracia del terror sostiene un drama político encomiable

El ciclo constante de conflictos internacionales acaba empujando muy atrás en la memoria invasiones o crímenes fronterizos que, por desgracia, están todavía produciéndose y causando estragos. Por esto acaba siendo importante cómo el cine tiene capacidad para recordarnos que se siguen cometiendo matanzas con impunidad.

Antes se corría el riesgo a “llegar tarde” por los ciclos que llevan a que se tarden años en poder hacer una película, pero ahora este factor está consiguiendo que el cine nos recuerde las injusticias del presente. Incluso empleando para ello los crímenes del pasado cómo lo hace una estupenda película como ‘Dos fiscales’.

Laberinto de prisiones

El cineasta ucraniano Sergei Loznitsa pasó por el Cannes del año pasado con este drama de época donde nos mete en prisiones literales y burocráticas de la antigua Unión Soviética. A pesar de que se postulaba como una favorita de aquel festival, terminó yéndose de vació a pesar de un buen número de reacciones positivas. Ahora se encuentra en cines, donde se merece ser vista por su mezcla de pertinencia política y realización contundente.

En pleno proceso de purgas estalinisitas a finales de los años 30, muchas cartas de gente que ha sido falsamente acusada son quemadas. Todas, salvo una que consigue llegar al joven Alexander Kornev, que descubre el caso de un antiguo bolchevique al que presenció dar un discurso mientras estudiaba en la universidad. El servidor público sospecha que el proceso a este hombre no ha sido justo y hasta se le está torturando, así que decide llevar el caso hasta donde le sea posible.

Todo en un contexto donde lo posible es limitado, y donde los conceptos que suele perseguir un fiscal, como son la verdad y la justicia, tienen un valor relativo para un régimen. Su paseo burocrático y literal por las prisiones además de por los edificios de justicia bordea lo kafkiano gracias al afilado uso del humor seco de Loznitsa.

‘Dos fiscales’: una pesadilla opresiva

Su relato está lleno de frustración y, ocasionalmente, de pesadillas opresivas por su impresionante uso de la arquitectura de las prisiones y despachos soviéticos, así como la relación de aspecto casi cuadrada de la fotografía. El ucraniano hace su trabajo con puesta en escena más depurada para aproximarse a hacer algo parecido a ‘La zona de interés’ de las purgas estalinistas, donde las atrocidades se vuelven trabajo corriente que despachar un martes.

En ese primer tramo donde nos movemos sobre todo en las cárceles y se tienen que sortear enemigos con un adecuado uso de las palabras es donde ‘Dos fiscales’ se vuelve más encomiable. El recorrido no siempre aterriza, al igual que otras decisiones estilísticas de Loznitsa, pero el resultado es lo bastante notable para estremecer cuando toca. Su manera de emplear el pasado para que resuene con los gobiernos enajenados del presente, así como su uso del espacio, la hacen un visionado muy arrollador.

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