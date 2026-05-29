Los creadores de 'Hacks' explican el final de la serie: "Esta fue la idea desde el principio"

'Hacks' llega al cierre de su última temporada elevando por última vez la tensión entre sus dos protagonistas, Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder), un dúo que ha sido el corazón de la serie durante cinco temporadas y al que también vamos a echar terriblemente de menos.

En su despedida, la ficción apuesta por llevar su dinámica a un nuevo punto de no retorno, explorando hasta qué punto la ambición, el control creativo y la dependencia mutua pueden convivir dentro de una relación profesional y personal tan intensa. Y sus creadores tienen mucho que decir al respecto.

Un beso y hasta siempre

Los creadores nos han dejado un desenlace que mezcla humor, emoción y un punto clave en la evolución de los personajes. Y también funciona como broche final para un vínculo que nunca ha dejado de transformarse desde el inicio de la serie.

Deborah Vance no iba a morir en realidad. Pero cuando 'Hacks' nos dejó aquel final de temporada llevándonos a París y de vuelta, los creadores de la serie sabían que necesitaban aumentar la tensión con sus protagonistas una última vez. Y eso acabó llegando, adoptando la forma de una grave enfermedad que amenaza -aunque luego termina fortaleciendo- el vínculo inquebrantable entre Deborah y su protegida, Ava Daniels, algo que se ha ido construyendo a lo largo de cinco temporadas.

En el último episodio de 'Hacks', Deborah revela que el tumor cancerígeno que le extirparon en el episodio anterior se ha extendido y que no tiene ningún interés en someterse a quimioterapia. Fiel a su necesidad de tener siempre el control de todo, Deborah quiere despedirse en sus propios términos y viajar al extranjero a un centro de eutanasia.

Pero por mucho que se oponga a ese plan, Ava sabe que tiene que estar ahí para Deborah. Tras una leve protesta, la acompaña en un viaje a París para despedirse de ella. En la Ciudad de la Luz, las dos se lo pasan de maravilla. Se atiborran de baguettes, regatean con los comerciantes, visitan el Louvre, se quedan hasta tarde en una discoteca y se hacen un montón de selfies.

Deborah y Ava nunca habían estado tan unidas, y ahí es cuando empiezan a surgir las bromas. Mientras se preparan para el último lugar de descanso de Deborah, comienzan a improvisar sobre lo que Deborah podría disfrutar de estar enferma. A medida que la creatividad fluye, la superestrella de la comedia se da cuenta de que su enfermedad podría ser un terreno fértil para un nuevo especial. Y quiere que Ava la ayude a escribirlo.

"El propósito de que estuviera enferma era para su redención final, la idea de que la comedia y la escritura, juntas, le salvaran la vida", explica a Variety la cocreadora y productora ejecutiva Lucia Aniello . "No la habríamos dejado morir. No hay razón para que esté enferma, excepto para contar la historia de cómo, al final, se salva gracias a su deseo de seguir escribiendo".

El final de 'Hacks' es perfecto y también el cierre que Aniello y Downs y Jen Statsky presentaron cuando vendieron la serie. "Que Deborah se inspire en su conversación con Ava es, obviamente, el detonante del episodio piloto", explica, "y por eso, que también sea la forma en que termina la serie es la razón por la que esta fue la idea desde un inicio".

Los tres creadores querían darle a 'Hacks' un final muy esperanzador para Deborah y Ava, según Statsky, y así ha sido: "La serie termina con ellas juntas, porque, en definitiva, siempre se trató de que estuvieran unidas, se ayudaran mutuamente a superarse y a mejorar".

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