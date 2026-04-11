No quiero despedirme de 'Hacks', pero sé que es el momento perfecto para decir adiós a Ava y Deborah y la serie ha sabido cuándo marcharse a tiempo

Algunas series consiguen hacerte tanta compañía que incluso se acaban convirtiendo en un refugio. 'Hacks' ha sido eso para mí durante años: un lugar al que volver, donde el ingenio, la mala leche y la ternura convivían con una naturalidad casi perfecta. Y ahora que vuelve con su temporada final, cuesta asumirlo y despedirse, aunque al mismo tiempo crea que es la decisión correcta no estirarla demasiado.

Porque pocas veces una comedia sabe cuándo marcharse, y esta, creada por Jen Statsky, Lucia Aniello y Paul W. Downs, nunca perdió el pulso, ni dejó de ser divertida, ni dejó de evolucionar. Si acaso, fue a más. Y quizá por eso duele un poco más despedirse. Porque voy a echar muchísimo de menos a Ava y Deborah.

Adiós a Deborah y Ava

La quinta temporada de 'Hacks' arranca con una misión clara: cerrar el legado de Deborah Vance, interpretada por una siempre inmensa Jean Smart. Tras el caos emocional del final anterior, la serie recupera rápidamente su esencia, esa mezcla de cinismo y vulnerabilidad que siempre la ha hecho especial. Y lo hace sin titubeos, recordándonos por qué confiamos tanto en ella.

El gran acierto vuelve a ser la relación entre Deborah y Ava, el personaje de Hannah Einbinder. Lo que empezó como una dinámica casi de guerra fría ha terminado convirtiéndose en una de las relaciones más complejas, tóxicas y, a la vez, hermosas de la televisión reciente. Aquí ya no compiten, sino que son capaces de construir juntas, aunque eso implique enfrentarse.

Además, la temporada también se permite jugar cuando toca. Hay energía, hay ritmo, hay tramas secundarias que no solo buscan avanzar con la historia sino simplemente ser divertidas. Y eso, en una comedia, es casi un acto de resistencia. Porque 'Hacks' nunca ha olvidado que lo primero es hacer reír.

Al mismo tiempo, hay una conciencia constante de que es el final. Sin caer en lo lacrimógeno, la serie va cerrando círculos, recuperando detalles, personajes y bromas internas que hacen que todo esté cohesionado. Es todo un regalo para los que llevamos aquí desde el principio.

Otro de sus puntos fuertes sigue siendo el equilibrio entre lo absurdo y lo humano. Desde la comedia física hasta los momentos más íntimos, todo convive sin chirriar. Y en ese equilibrio es donde la serie encuentra su identidad más sólida.

Y luego está esa sensación difícil de explicar, la de estar viendo algo que termina exactamente donde debería. Sin alargar, sin traicionar a sus personajes. Solo cerrando una historia que, temporada a temporada, se fue haciendo más rica, más divertida y también más emocional.

Porque al final, 'Hacks' no va solo de chistes o de la industria. Va de relaciones, de segundas oportunidades y de aprender a dejar entrar a los demás. Y quizá por eso se ha convertido en uno de mis lugares a los que volver, ese sitio seguro que me va a costar dejar ir. Incluso aunque lo haya hecho cuando y como debe ser: por todo lo alto.

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