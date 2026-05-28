'El amigo inesperado' no tiene nada que envidiar a 'Intocable'. Es un drama con toques de humor estupendo que evita el sentimentalismo fácil

'El amigo inesperado' es una comedia francesa que parte de una premisa tan simple como la necesidad de silencio para poder escribir. En la película dirigida por Fabienne Godet y basada en la novela de Luc Blanvillain, seguimos a un novelista de éxito llamado Pierre que intenta terminar su próxima obra, pero cuya cotidiana se convierte en una interrupción constante. Llamadas de su ex, de su hija, de otra ex pareja y de distintas personas de su entorno lo arrastran fuera de cualquier posibilidad de concentrarse.

Desesperado por recuperar su espacio creativo, encuentra una solución: contratar a alguien que responda sus llamadas en su lugar. Y es ahí donde entra Baptiste Mendy, un joven imitador de voces que trabaja en clubes de comedia y que acepta el encargo sin imaginar hasta qué punto terminará involucrado en la vida del escritor.

Quién es quién

Aunque su premisa da pie a pensar que vamos a encontrarnos una comedia clásica de enredos, 'El amigo inesperado' elige un enfoque más sobrio, contando una historia que evita la exageración y se apoya en situaciones cotidianas, permitiendo que el humor surja a partir de la incomodidad y no tanto del caos.

El protagonista es un autor reconocido que no logra encontrar la paz que necesita para escribir. Su problema no es la falta de ideas, sino que le resulta imposible desconectar del mundo que le rodea, y esto convierte su vida en una interrupción constante.

Por eso le ayuda tanto Baptiste, un joven imitador de voces que acepta el trabajo de hacerse pasar por Pierre al teléfono. Pero lo que empieza como un empleo muy raro se acaba convirtiendo en una experiencia que lo lleva a involucrarse emocionalmente con los problemas del escritor y su entorno.

A medida que Baptiste se adentra en la vida de Pierre, las relaciones personales del escritor se vuelven cada vez más complejas. Entre ex parejas, una hija artista y otros conflictos laborales, la confusión entre quién es quién se vuelve la parte central del relato.

Una de las cosas que más me han gustado es cómo la película se aleja de los estereotipos, mostrándonos el lado más íntimo de la ciudad, con sus pisos, cafeterías y círculos sociales. Porque es precisamente ese entorno lo que refuerza el tono realista y la contención de la historia.

Pero más allá de los enredos, la película reflexiona sobre el deseo de ser invisible, la presión de las expectativas y la posibilidad de reinventarse. Es fascinante ver cómo los personajes acaban tomando las riendas de su vida y no tiene nada que envidiarle a 'Intocable'.

Actualmente la tenéis en cines.

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