'Michael' supera los 800 millones en cines y la película con Jaafar Jackson va disparada a destrozar estos tres récords en taquilla

El éxito de 'Michael' sigue marcando hitos y ahora la película protagonizada por Jaafar Jackson ha superado ya los 800 millones de dólares de recaudación mundial. Además, el biopic del Rey del Pop va disparado a batir tres grandes récords en taquilla que en un primer momento parecían totalmente fuera de su alcance.

Los tres récords que podría superar

Muchos recordará que el biopic más taquillero de todos los tiempos es 'Oppenheimer', que se despidió de los cines con unos ingresos mundiales de 975 millones. Pues bien, 'Michael' lleva un ritmo de recaudación superior al del largometraje dirigido por Christopher Nolan, y ahora mismo no hay ningún motivo para pensar que vaya a perder fuerza de forma tan repentina.

Además, superar a 'Oppenheimer' supondría que antes tendría que sobrepasar a 'Bohemian Rhapsody', aún hoy el biopic musical más taquillero de la historia con una recaudación de 911 millones de dólares. Eso sí, en este caso no procede hacer comparaciones en los ingresos a estas alturas, ya que la cinta liderada por Rami Malek tuvo un lanzamiento mundial mucho más escalonado.

El último récord al alcance de 'Michael' es el de convertirse en la película más taquillera de 2026 hasta ahora. El número 1 pertenece por ahora a 'Super Mario Galaxy', que acumula ya 984 millones de dólares y todavía sumará alguno más, aunque no está nada claro que vaya a entrar en el selecto club de las películas con más de 1.000 millones en cines.

Eso sí, 'Michael' todavía no ha conseguido ninguno de los tres récords, pero con razón se prepara una secuela, que en su momento se dio a entender que Lionsgate se pondría a ello con que llegase a 700 millones recaudados, y esa cifra hace ya tiempo que quedó atrás.

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