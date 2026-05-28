Los fans tóxicos de 'The Pitt' han intentado esparcir mentiras del reparto, pero una de sus protagonistas tiene claro cómo contestarles. "Absolutamente no"

Imagina que te despiertas un día y descubres que en Internet están diciendo que te llevas fatal con un compañero de trabajo con el que, realmente, siempre has tenido buen rollo. Es más: que se nota en tu trabajo que os lleváis mal y has ido dejando pistas para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo te sentaría? Pues es lo que le ha pasado a Sepideh Moafi, la doctora Al Hashimi de 'The Pitt', que ahora, por fin, ha tenido la oportunidad de contestar al fandom tóxico que ha inventado mentiras sobre su relación con Noah Wyle.

¡Tres gramos de menos tonterías en vena!

De hecho, los fans decían que los dos protagonistas de la temporada 2 se llevaban tan mal que su arco de personaje era una especie de venganza por lo que estaba pasando tras las cámaras. Obviamente, Moafi lo desmiente en Variety: "Absolutamente no. No tengo ese poder. Somos muy buenos compañeros de trabajo".

Noah y yo siempre hemos tenido una relación laboral estupenda, por lo que, de hecho, me sentí segura haciendo el trabajo más oscuro y sucio del episodio 15, sobre todo porque, entre toma y toma, charlábamos de todo y nos reíamos. Así que es completamente falso que haya algún tipo de rencilla o rivalidad personal entre nosotros, al menos no que yo sepa. Puedes preguntarle a Noah, pero yo no sé nada de eso.

Dado que la doctora volverá en la temporada 3 (aunque no se sabe lo grande que será su papel), cabe pensar que, efectivamente, no hay rencillas personales. Es más, insiste en que lo único de su personaje por lo que tuvo que luchar fue por el final de su trama con la enfermedad crónica: "Las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud, no son desechables, y dejemos esto claro. No son desechables, joder, y la idea de que 'Tú hiciste esto, así que ahora te vas' es indignante y cruel".

Vamos, que los fans tóxicos ya pueden estar en su casa pegando a la almohada enfadados, porque otra teoría se les ha caído totalmente... hasta que puedan resucitarla la temporada que viene al mínimo roce entre los personajes, confundiendo realidad y ficción. El ciclo sin fin.

En Espinof | La última escena de la doctora Al-Hashimi en 'The Pitt' iba a ser diferente. Su protagonista desvela por qué decidieron cambiarla

En Espinof | Las series más esperadas de 2026