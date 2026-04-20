La última escena de la doctora Al-Hashimi en 'The Pitt' iba a ser diferente. Su protagonista desvela por qué decidieron cambiarla

Pocas veces salimos del departamento de urgencias de 'The Pitt' y, cuando lo hacemos, suele ser bastante relevante. Es el caso de este final de la temporada 2 de la serie médica de HBO Max, que supone todo un momento catártico para una de las protagonistas, la doctora Al-Hashimi. Por cierto, spoilers.

Durante todo el episodio final, hemos visto como la carrera del personaje interpretado por Sepideh Moafi estaba en la cuerda floja debido a su enfermedad neurológica. Algo que provocó una gran pelea con el Doctor Robby, que expuso más que vehementemente que no cree que ella pueda hacerse cargo del departamento.

En el coche de mamá

En los últimos minutos tenemos el desplome de la doctora. Llega al coche, arranca y tras hacer la primera maniobra para en pleno aparcamiento y rompe a llorar. Una escena sin diálogos que era ligeramente diferente a la que se había escrito.

De esta manera, la escena original nos daba todavía más contexto y peso. Tal como estaba escrita, Al-Hashimi llegaba al coche y cuando va a arrancar, para y llama a su ex marido para decirle que cuide esta noche de su hijo con la idea de, efectivamente, pueda pasarle algo conduciendo.

Hay, de hecho una segunda versión algo más parecida a la que vimos, en la que conduce pero en el momento en el que para es cuando llama al ex, se derrumba y cuelga. Para Sepideh Moafi, hay una razón por la que se decidió cambiar la escena:

«Creo que todavía es efectivo al decir que en un acto de desafío va a su coche y dice "que os jodan, que le den a todo. Sé de lo que soy capaz, puedo conducir», que no cuadra con el personaje. Ella es alguien que es responsable y ha manejado esto toda su vida. Asíq ue para ella el hacer eso significa que está viviendo en su yo de ocho años que se enfada con el mundo y dice "No es justo, lo puedo hacer".»

Para la actriz es esa visión de recoger a su hijo y que pase algo lo que hace que su personaje se derrumbe y decida parar el coche. Un hecho que, para ella, va a suponer que regrese más fuerte:

«Creo que es un momento precioso y una exploración preciosa. En mi vida, vivo con esta idea de que si algo malo pasa, dejas que estropee tu cena, pero no tu desayuno. Creo que es algo realmente existencial para ella, por lo que destroza su semana. Y entonces regresa como un fénix, incluso más fuerte.»

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