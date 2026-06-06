Solo hay una película bendecida personalmente por el Papa, y fue tal éxito que salvó a su productora de la ruina

Ahora el mundo parece haberla olvidado, pero en 1951 'Quo Vadis?' se convirtió en la película más cara de la historia. En MGM se gastaron en hacerla 7,6 millones de dólares de la época (unos 97 millones si contáramos la inflación), rodaron en los estudios Cinecittá y escenarios reales de Roma, y el resultado fue una epopeya de casi tres horas que acabó siendo nominada a ocho Óscars y salvó a su productora de la bancarrota a la que se había encaminado. Todo salió bien, sí, pero tuvieron una pequeña ayuda adicional de más arriba.

Es una experiencia religiosa

Se cuenta que Mervyl LeRoy, director de la película, consiguió algo extremadamente raro en la historia del cine: que el Papa Pío XII bendijera la película antes del estreno. ¿Y cómo lo hizo? Pues en una ceremonia donde puso sus manos encima del guion, rezó en latín y acabó afirmando "Espero que tu película sea exitosa". Y quizá fuera por esta ayuda divina, pero lo cierto es que recaudó 21 millones y se convirtió en uno de los grandes taquillazos de la época.

De hecho, fue número 1 en Estados Unidos durante diez semanas no consecutivas, algo que frenó en seco el posible ridículo al que se encaminaba la producción, que antes del estreno llegó a sacar músculo en Roma trayendo a 37 exhibidores cinematográficos a un espectáculo que costó 100.000 dólares de la época y fue prácticamente una orgía romana: contó con dos cachorros de león (Quo y Vadis), una cena digna de la antigüedad, un león rugiendo dentro de una jaula y, por fin, el tráiler de la película en 16mm. Fue allí, según se cuenta, cuando Pío XII bendijo el guion.

Desde entonces tan solo ha ocurrido otra vez (que esté documentada), y fue hace muy poco. En 2023, el Papa Francisco I dio su bendición a la película irlandesa 'Faith of our Fathers', que cuenta la historia de un sacerdote católico a la huida durante los siglos XVI y XVII. No se puede decir que haya corrido la misma suerte que 'Quo Vadis?', ¡pero no todo el mundo puede presumir de tener un guion bendito!

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