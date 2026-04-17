"Todavía no ha tocado fondo". El creador de 'The Pitt' explica el conmovedor final de la temporada 2

Vaya final más emotivo y conmovedor hemos tenido con la temporada 2 de 'The Pitt'. El drama médico de HBO Max despedía un nuevo turno con varios de los médicos planteándose su futuro, discusiones bien profundas y emociones a flor de piel. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

Si la temporada 1 apostaba por poner al límite a los personajes con una gran tragedia, en esta temporada 2 la serie ha ido a por otro tipo de límite, el emocional, para nuestros queridos protagonistas. Sobre todo a Robby (Noah Wyle) y su admisión de que no está seguro de que quiera seguir vivo.

De hecho, prácticamente toda interacción suya durante toda la temporada ha sido un "qué va a pasar con estas Urgencias cuando yo no esté". Eso ha llevado a una obsesión cada vez mayor con cada uno de los médicos y enfermeras. Con momentos como la discusión con su suplente, Al-Hashimi (Sapideh Moafi), tras saber de sus problemas de salud.

Durante este tramo final hemos visto también a los protagonistas muy preocupados por un Robby que se dirige hacia el abismo, quizá literalmente. De hecho, para el creador de la serie R. Scott Gemmill, el personaje de Noah Wyle no ha tocado fondo aún:

«Creo que no ha tocado fondo aún. Claro que ha tenido algunos tropezones. Robby tiene un largo camino para ir y sanarse a sí mismo y ni siquiera ha empezado la excedencia, la cual es una espada de doble filo. Podría ser muy bueno para él el irse, pero sigue siendo un poco suicida y eso tiene a mucha gente precupada. Pero también es mayorcito y hay muchísimo que podemos hacer. Así que la pregunta es: ¿se va a ir? y, si lo hace, ¿volverá?»

El bebé de la catarsis

El momento con el que Robby más se abre es, prácticamente, en la escena en la que sujeta con gran ternura a la bebé expósita. Según declara Gemmill en TVLine:

«El bebé es, de alguna manera, la persona con la que él puede hablar, con la que se siente cómodo porque sabe que cualquier cosa que diga nunca va a salir de ahí. No es el mejor compartiendo sus emociones cuando son realmente personales. Es muy bueno ayudando a los pacientes, pero es probablemente el peor paciente.»

Algo con lo que concuerda Noah Wyle:

«Uno tras otro, ninguno lo hace satisfactoriamente. Pasamos por Abbot, por Dana, por Langdon, por fin y al final es ese bebé. Es la niña pura, inocente y abandonada en sus primeros pasos... esa es el confesonario que se siente seguro y lo suficientemente protegido como para que él admita que la causa de su problema viene de lejos.»

Eso sí, Gemmill asegura que bromearon con la posibilidad de que Robby adoptase al bebé y se la llevase en la motocicleta en su viaje. Una búsqueda espiritual que, definitivamente realiza: «Parte de él siente que se tiene que ir ahora porque lo ha hablado durante tanto tiempo.»

Dicho esto, puede que tardemos en verle por los pasillos del hospital en la próxima temporada 3.

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