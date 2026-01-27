Si una nueva temporada de ‘The Pitt’ se te queda corta, ‘Turno de guardia’ es el complemento perfecto. Drama sanitario con alma de thriller y empatía radical

El drama médico ha tenido siempre su supervivencia e incluso su vigencia en televisión, aunque estaba necesitado de estímulos creativos importantes. ‘The Pitt’ ha sido un gran cañonazo por muchos motivos, desde su manera de recuperar tradición televisiva para dinamizar las tendencias anquilosadas de la ficción de streaming hasta ese pulso de thriller que, por otro lado, no enmascara un buen trabajo empático por cada personaje que pasa por pantalla.

Los profesionales del hospital y pacientes reciben un trato cercano para hacer un reflejo tan auténtico como trepidante de lo que consume el entorno sanitario. Hacía falta su regreso, pero por si eso fuera poco, se ha estrenado también en salas españolas una película que es complemento perfecto para ella: ‘Turno de guardia’.

Una tarde hasta arriba

Una espléndida Leonie Benesch, que además de apuntarse a todos los bombardeos está consolidándose como una estrella a seguir en el cine europeo, lidera este drama progresivamente angustioso. Petra Volpe crea una película arrolladora y cercana para reflejar las sensaciones de un turno en una planta de hospital.

Empieza la rotación de tarde en la planta quirúrgica de un centro hospitalario suizo, aunque se presentan complicaciones. Sólo hay dos enfermeras para cubrir dos áreas, y el ritmo de trabajo frenético ira progresivamente haciendo mella en una de ellas, aunque intente mantener el trato cercano y amable con sus pacientes.

El metraje es apenas hora y media, aunque deja la sensación de acumulación en tiempo real de problemas y urgencias gracias a su firme realización que ocasionalmente tira del músculo de un plano secuencia, aunque no hasta el punto de hacerlo protagonista. Sus cortes la separan de ser un ejercicio de estilo como ‘Hierve’, aunque la tensión pueda parecerse.

‘Turno de guardia’: carga que quema

El objetivo es claro: hacer un retrato lo más fidedigno posible de la carga de trabajo al que se enfrenta una enfermera tipo, de ahí que ocasionalmente deje aparcados los elementos personales de su personaje. Sin embargo, nunca abandona su perspectiva ni sus sensaciones, fielmente reflejadas en las situaciones y también en un trabajo de cámara eficaz.

Apoyándose también en una estupenda Benesch, que siempre está a la altura cuando la película quiere colocarla en una olla a presión, ‘Turno de guardia’ va un poco más allá de su reivindicación y su alegato por el trato empático para hacer un notable reflejo de estar quemado laboralmente. Sólo algunos rasgos melodramáticos que parecen de otra obra completamente distinta la separan de ser un trabajo ansioso a la altura del cine de los Safdie.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming