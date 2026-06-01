'Invasión Secreta' fue un fracaso tan grande que su actriz principal se ha visto obligada a pedir perdón. "No creo que a nadie le gustara esa serie. ¡Lo siento!"

No se puede decir que Emilia Clarke esté blindada contra la polémica, porque de un tiempo a esta parte cada uno de sus grandes estrenos ha venido acompañado de un buen puñado de gente refunfuñando. Y es que la actriz de 'Juego de Tronos' no ha elegido bien, siendo generosos, sus proyectos mainstream. Vamos, que se la ha pegado constantemente sin que ella misma entienda muy bien por qué.

¿Lo conseguirá? Clarke sí

Quizá el mayor de sus fracasos fue 'Invasión Secreta', la serie de Disney+ que se olvidó en un pispás. Ahora, en Variety, ha respondido a las críticas poniendo una voz cómica y afirmando "No creo que a nadie le gustara esa serie, chicos. ¡Lo siento!". Es más, ha continuado repasando su trayectoria: "¿'Star Wars'? No les gustó. ¿'Terminator'? Nunca debió haber pasado. Pero fueron trabajos que acepté, ¿sabes a lo que me refiero?".

Clarke se refiere a sus papeles en 'Han Solo' y 'Terminator Génesis', que no gozaron del favor del público precisamente. Tampoco es que le preocupe demasiado: "Entré en franquicias ya existentes, así que cuando no funcionan, no es personal". Es más, indica que "mi implicación en un proyecto termina cuando dicen: 'Se acabó el rodaje'. Porque no me corresponde a mí decidir qué pensará la gente de él".

Su punto de vista es incluso más claro cuando habla sobre el final de 'Juego de Tronos', dejando claro que no cambiaría el destino de Daenerys: "Aparte de lo que aporté como actriz, no tuve ninguna participación creativa, ni tampoco la deseaba". Dicho de otra manera: "Me dieron las temporadas y, en la medida de mis posibilidades, me identifiqué con ella, comprendí y seguí cada decisión que tomaba, de modo que me pareciera que fuera mía. Sentía que ese era mi trabajo". La mejor manera (y la más sana) de distanciarse de los fracasos, desde luego.

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