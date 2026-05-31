A sus 96 años, Clint Eastwood mantiene un hábito diario para una larga vida. Esta técnica ya ha ayudado a otros famosos

Clint Eastwood es una de las mayores leyendas vivas de Hollywood, con el añadido de que aún sigue en activo pese a que hoy 31 de mayo de 2026 ha cumplido los 96 años de edad. Obviamente, hay muchos motivos que están detrás de una longevidad que solamente puede calificarse como extraordinaria, pero hay varios detalles que han sido claves para que aún siga vida.

El protagonista de 'Harry el sucio' lleva más de 70 años trabajando en Hollywood, inicialmente con papeles muy pequeños, como cuando debutó en la secuela de una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, y luego convertido en toda una estrella. La Trilogía del Dólar de Sergio Leone lo cambió todo para él, pero luego pudo hacerse un nombre más allá del cine del oeste.

Muchos ya se habrían retirado hace tiempo para llevar una vida apacible, pero Eastwood siempre ha tenido claro que quería seguir trabajando, siendo uno de los motivos para que su salud física mental siga inquebrantable a sus 96 años. Pero para conseguirlo ha tenido que hacer una serie de sacrificios que vamos a repasar a continuación.

Todas las claves de la buena salud y longevidad de Clint Eastwood

Una dieta tremendamente estricta. El propio Eastwood destacó en Muscle & Fitness que su dieta se basa en potenciar el consumo de proteínas, reducir al mínimo la ingesta de grasas y eliminar de su dieta dentro de lo posible tanto el azúcar como el alcohol. Él mismo reconoce que "nunca he tenido mucha grasa corporal, pero siempre he sido muy bueno vigilando mi dieta". No por casualidad ha tenido siempre un índice de grasa corporal inferior al 10%.

Al respecto, su hijo y también actor Scott Eastwood destacó en Men's Health que "mi padre no come solo por placer", apuntando a su vez que "come salmón y arroz integral en el desayuno. Supongo que soy de la misma manera. Si pudiera tomar una pastilla que me diera todos los nutrientes necesarios para dejar de comer, lo haría". A eso el que fuera su médico personal Harry Demopoulos añade que "Nunca come grasas y toma antioxidantes rigurosamente".

Además, su biógrafo Shawn Levy, al que no conviene confundir con el director de 'Deadpool y Lobezno', apunta que Eastwood seguía una "dieta orgánica y baja en grasas" ya en los años 50 y que "ya en la década de 1960, defendía los beneficios del sushi". No hay que descuidar nada.

La importancia del entrenamiento. Demopoulos desvelaba que "entrena como un demonio y duerme lo suficiente, algo que a menudo se descuida en un programa de entrenamiento. Cuando lo sometemos a una prueba de esfuerzo, Clint gana. Se ha vuelto casi sobrehumano. Su fuerza es asombrosa".

¿Cuál es la clave de su entrenamiento? El propio Eastwood lo aclara: "Fue cuando estaba en el ejército cuando descubrí las pesas, el tipo de entrenamiento que hoy llamarías fisioculturismo. Nunca quise desarrollar músculos enormes y crecer como un fisioculturista competitivo, pero me di cuenta rápidamente de que la mejor manera de mantener los músculos fuertes, duros y en forma era con el entrenamiento con pesas. Y una vez que me metí en el entrenamiento con pesas, nunca lo dejé".

Eso sí, hay que cuidar todos los detalles del entrenamiento: "Un día voy y hago una hora solo de hombros y brazos. Al día siguiente hago una hora de espalda y pecho. Al día siguiente, piernas. Luego, dependiendo de mi horario, corro, uso la máquina de escaleras o una bicicleta estática computarizada". Para él siempre ha sido clave cuidar las articulaciones, por lo que también da mucha importancia a caminar o el entrenamiento de resistencia.

La guinda del pastel: la meditación. Eastwood es partidario de que hay que cuidar tanto cuerpo como mente, lo que le llevó a ser seguidor de la Meditación Transcendental, que consiste en repetir un mantra específico dos veces al día durante 20 minutos cada vez para reducir el estrés. Levy apunta que "meditaba mucho, sobre todo mientras trabajaba. Y todo esto mientras interpretaba al Hombre Sin Nombre, a Harry el Sucio y a otros personajes sanguinarios".

Eastwood no es el único famoso de Hollywood que ha seguido esta técnica, pues Oprah Winfrey y el australiano Hugh Jackman también confían en ella, la cual también seguía el ya tristemente fallecido David Lynch. En su caso, el amor al tabaco fue determinante para que muriese con apenas 70 años, mientras que la única vez que Eastwood ha fumado ha sido si la autenticidad de alguno de sus personajes lo exigía.

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