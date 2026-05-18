Clint Eastwood, en contra de explicar los finales de las películas al público: "No tienen por qué saber nada, tienen que pensar. Para mí, eso es mucho más divertido"

Una tendencia cada vez más habitual entre todos los implicados en el mundo del cine es explicar hasta la extenuación los finales de las películas, incluso en casos en los que está totalmente claro qué es lo que sucede. Obviamente, hay motivos para hacerlo, pero no eso no quiere decir que todos estén a favor de ello. De hecho, el mismísimo Clint Eastwood no ha dudado en posicionarse en contra.

Fue en Film Comment donde le comentaron que era habitual que muchas preguntas quedasen sin respuesta en sus películas, mencionando 'Mystic River' como una excepción a la normal. Sin embargo, el propio Eastwood rechaza un poco esa idea al señalar que "no te imaginas cuántas veces me han preguntado qué significa la última escena de Mystic River cuando Kevin Bacon señala a Sean Penn. ¿Significa que va a atraparlo, o significa que yo lo sé, tú lo sabes y es un secreto que guardaremos para siempre? Y le pregunto al que pregunta: "¿Qué crees que significa?". Y él responde lo que cree que significa. Y yo le digo: "Sí, lo que creas que significa, es correcto".

Una tendencia que molesta a Clint Eastwood

El director de 'Sin Perdón' señala que "en el cine existe la tendencia a tratar al público como si no fuera a seguir la historia a menos que se le explique cada detalle", algo con lo que no está para nada conforme: "Personalmente, me gusta que en las películas haya algo en qué pensar. Me atrae ese tipo de cosas. Pero muchos guiones son demasiado explicativos, o llegan a un punto en el que creen que tienen que explicarlo todo, o algún ejecutivo dice: "¿Qué pasa aquí? Tenemos que saberlo". Bueno, no tienen por qué saber nada".

Para él lo importante es motivar al espectador a reflexionar sobre lo que acaba de suceder en pantalla: "Tienen que pensar, ¿y por qué no iban a pensar contigo? Provocas ciertas emociones y dejas volar la imaginación. Para mí, eso es mucho más divertido. Claro que es una peculiaridad mía. Puede que otros no lo vean así, y no pasa nada".

Eso sí, Eastwood también tiene claro que hay que poner ciertos límites a esto: "Sin recurrir a la ambigüedad hasta el punto de que resulte aburrida, si a veces algo se queda sin decir, resulta mucho más evocador en la mente del lector que algo que se te explica con detalle, lo cual podría ser decepcionante porque desearías que fuera otra cosa".

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